Neviđena makljaža: Otac slavnog fudbalera i MMA borac tukli se nasred ulice (video)

Na ulicama Srebrenika pre dva dana dogodila neverovatna tuča. Na jednoj strani bio je Meho Bešić, otac poznatog fudbalera Muhameda Bešića, a na drugoj Fahrudin Ferizović, bosanskohercegovački MMA borac.

Tučnjava između Mehe Bešića i Ferizovića pic.twitter.com/ASM5GFgNMU — Dnevni avaz (@DnevniAvaz) October 26, 2020

Ferizović tvrdi da mu Bešić stariji duguje novac i da je zbog toga došlo do ove makljaže koja je i snimljena.

– On je gradio kuću pa je od mene pozajmio 11.000 evra. Dakle, dužan mi je novac. Njegov sin Muhamed vratio je veći deo duga, ali ostalo je spornih 2.000 evra koje sam čekao da mi donese. Problemi su nastali kada je počeo da mi preti. To je učestalo od kada je izašao iz zatvora. Više puta me je prijavljivao policiji, a zapravo je on meni pretio. Slao mi je fotografije automatskih pušaka, pozivao me je putem telefona i psovao. Sve sam to uredno prijavio policiji. Govorili su mi da me traži kao i da sa sobom nosi pištolj – rekao je Ferizović za Dnevni avaz i opisao sukob:

– Zaleteo se vozilom u mene. Skrenuo sam i izbegao ga. Izašao je iz automobila i nasrnuo na mene. Pokušavao sam da ga smirim. U jednom trenutku zavukao je ruku u džep, tada sam ga polugom savladao i oborio na asfalt. Povredio sam ga, ali samo sam se branio. Za njegov dug imam svedoke. Kao čovek sam mu posudio i njegov sin je preuzeo dug. Za ostatak duga kao zalog mi je dao sat. Taj sat je posebna serija Vejn Runi, koja je proizvedena kada je taj fudbaler prešao iz Mančester Junajteda u Everton. Muhamed je dobio taj sat i dao ga ocu, a on ga je kod mene založio. Govorio sam mu da ću ga vratiti kada mi da novac.

Ferizović misli da je Bešiću slomio nogu i napominje da je morao da ga zadrži dok nije došla policija.

Inače, Meho Bešić poznat je kao incidentna osoba, a zbog nekoliko krivičnih dela već je bio u zatvoru. Njegov sin Muhamed Bešić igrač je Evertona, trenutno vodeće ekipe Premiershipa. Bešić mlađi ima i 45 nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, a mediji pišu da u Engleskoj zarađuje 33 hiljade evra nedeljno.

