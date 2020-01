Nobilo: Zločin u Splitu znak da je država u kolapsu

ZAGREB. 15. januara (Tanjug) – Advokat Anto Nobilo ocenio je da trostruko ubistvo u Splitu u subotu puno govori o hrvatskom društvu, ali, kako je rekao, i o državi koja ne funkcioniše, koja je u klapsu i treba je potpuno rekonstruisati.

„Ovakvi slučajevi govore o puno toga – o jednoj socijalnoj patologiji, ali i o našoj državi, državi koja ne funkcionira. Naime, mi se sada čudimo što građani uzimaju pravdu u svoje ruke, što žele da suspenduju zakon, ali mi smo svedoci svakodnevno da politička elita suspenduje zakon“, rekao je Nobilo za zagrebačku N1 tv.

Smatra da je državu potrebno potpuno rekonstruisati.

„Dakle, mi moramo rekonstruirati ovu državu, ukinuti političku partijsku državu, vraititi ustavni poredak, vratiti poverenje u instutciju, čak ponovo izgraditi institucije. Ovo je simptom kolapsa države“, rekao je Nobilo.

Smatra da u hrvatskoj državi postoji ozbiljan strukturni problem.

„Smatram da postoji ozbiljan strukturni problem, ne samo u pravosuđu, nego i u celoj državi. Mi moramo državne institucije osloboditi od uticaja partija na vlast, pojedinih stranaka i klijentelizma. Mi ćemo naći veliki broj primera gde se suspenduje zakon i niko ne reaguje“, kazao je.

Nobilo za ubicu Filipa Zavadlava kaže da nije pao sa neba i ođednom postao zločinac.

„Politička elita suspenduje pravo na gotovo svakodnevnom nivou“, kaže Nobilo i ukazuje na desetine primera gde bez stranačke iskaznice ništa ne može a se napravi.

Politička elita, ističe, u svom interesu suspenduje zakon, pravo, pravnu državu.

„I sada su to pokušali građani. To je logična posledica. Ja to ne odobravam, naravno. Ali ne mogu tome da se čudim“, rekao je Nobilo.

Govoreći o slučaju ubice iz Splita, Nobilo je ocenio da je reč o složenom slučaju i da ga treba razmotriti iz korena problema, a prema njegovim rečima to je Centar za socijalni rad, koji je brinuo o toj porodici.

S druge strane, kaže, koliko god sa splitska policija negira, u tom gradu vlada rat narko klanova i oni se obračunavaju gotovo tromesečno.

“ Narkomanija je u Splitu prilično raširena, građani to vide, a nema očito poverenja u policiju“, kaže Nobilo i dodaje da to što se na društvenoj mreži Fejsbuk skuplja novac za odbranu osumnjičenog za trostruko ubistvo, njemu ne predstavlja problem.

„Oni su ljuti na državu što ne čisti dilere i verovatno počinitelja shvataju kao žrtvu svoje porodice, sistema, nefunkcionisenja sistema i žele da mu omognu da dobije kvalitetnu odbranu“, rekao.

Njemu to, ponovio je, najveći problem, već je najveći problem kada se opravdava taj zločin.

(Tanjug)