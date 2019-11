Nova M: Uvesti strože kazne za pucanje na veseljima

PODGORICA – Zbog nelegalnog koršćenja oružja na javnim skupovima i veseljima trebalo bi uvesti strože kazne, kazao je kriminolog Velimir Rakočević. Iako je šenlučenje strogo zakonom zabranjeno, on za Novu M kaže da bi u tom smislu trebalo osmisliti dobru strategiju kako bi se taj problem rešio.

Iako je zakonom zabranjeno, nije retkost da se u Crnoj Gori na brojnim veseljima i skupovima koristi oružje što često dovede do nemilih događaja.

Rakočević smatra da se problem može prevazići jedino promenom svesti građana, ali dok se to ne desi kaže da bi trebalo pooštriti kaznenu politiku sudova.

“Sankcije nisu adekvatne imajući u vidu težinu delikta. Zakonom o javnom redu predviđen je prekršaj svakom ko puca na javnom skupu bez odobrenja i zato se može izreći kazna zatvora do 60 dana. Svaka upotreba oružja, sto je suprotno zakonu je vrlo težak delikt jer vrlo često izaziva konkretnu opasnost po zivot ljudi, i zbog toga bi trebalo razmisliti i sankcije da se pooštre”.

Rakočevic tvrdi da u rešavanju ovog problema nedostaje dobro osmišljena strategija, a kao jedan od važnijih uzroka šenlučenja, navodi i široku dostupnost oružja.

„Imajuci u vidu da se radi o klasičnom vidu organizovanog kriminaliteta, onda je ta dostupnost više izražena, zato sto mi po geostrateškom položaju predstavljamo tzv. južni kraj balkanske rute. Dakle, ne kao država gde dolazi do krijumčarenja oružja, ali država preko koje prelaze određeni kanali krijumčarenja, i samim tim mogućniost da nešto od tog oružja ostane na našoj teritoriji“.

Nedavno je jedan ovakav metak pogodio ženu na veselju u Nikšiću, a prema rečima Rakočevića danas je toga ipak manje nego što je nekada bilo.

(Tanjug)