Nove uvrede iz Sofije: Bugarski vicepremijer nazvao Srbiju okupatorom

Tokom srpske okupacije za vreme Tita nazivali ste sebe Jugoslovenima i to je vaše pravo, ali ne kradite našu istoriju, izjavio je vicepremijer Krasimir Karačanov, obraćajući se zvaničnom Skoplju.

Karakačanov je za „bTV“ rekao da su Bugarska i Severna Makedonija 2017. godine potpisale sporazum koji obavezuje strane da ne iznose teritorijalne zahteve, da ne koriste jezik mržnje i ne kradu istoriju jedna od druge. Kao odgovor na primedbu voditeljke da navedene tačke zvuče kao vrlo opšte formulacije i da Makedonci i dalje smatraju revolucionara Goce Delčeva Makedoncem, političar je rekao da mišljenje čoveka o nečemu nije uvek u skladu sa realnošću.

„Šta znači ‘mislimo’? Ako ja, na primer, mislim da sam Meksikanac, da li me to čini Meksikancem? Mnogi Bugari možda žele da budu Bugari, a da počnu da žive u Kaliforniji, da li ih to automatski čini Amerikancima? U međunarodnom pravu i međunarodnim odnosima ne postoji argument ‘mislim’. Nekada su mislili da su naslednici Filipa i Aleksandra Velikog, ali su im Grci rekli ‘ne, ne ne, vi niste njihovi naslednici, i oni su se složili“, rekao je vicepremijer.

S tim u vezi, on je rekao da isto tako Skoplje ne može da iskrivljuje činjenice, nazivajući cara Samuila makedonskim carem, kada je on u istoriji poznat kao bugarski vladar. Dodao je da je i Goce Delčev bio Bugarin i da dokazi za to postoje u dokumentima Turske i SAD.

Prema mišljenju političara, Severna Makedonija pokušava da progura laž da navodno Bugarska pokušava da Makedoncima oduzme pravo na samoopredeljenje.

„Ne primoravamo ih da promene svoj identitet i jezik. Govorimo im da se zovu kako god žele. Makedoncima. Tokom srpske okupacije nazivali ste sebe ‘Jugosrbima’ ili ‘Jugoslovenima’ – u Titovo vreme. To je vaše pravo. Ali ne treba govoriti ‘sebe zovem Makedoncem, jer je Goce Delčev bio Makedonac, ili je car Samuilo bio Makedonac’, istakao je Karakačanov.

On je predložio Skoplju da „kaže istinu“. Pod istinom on podrazumeva to je da je „ideju o makedonskoj naciji stvorila Kominterna 1933. godine u Moskvi“.

„Ta ideja je u Jugoslaviji zaživela zbog Jugoslovenske i Sovjetske komunističke partije. Nametali su i nasilno, s obzirom da je u samoj Makedoniji bilo pogubljeno 12-13 hiljada Bugara (misli se verovatno na događaje iz januara 1945. godine kada su tokom političkog terora Makedonije ubijani ili podvrgnuti represiji stanovnici koji su se izjašnjavali kao Bugari)“, dodao je Karakačanov.

