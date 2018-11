Novi crnogorski udar: Otkaz za sve vojnike koji se izjašnjavaju kao Srbi

Svi vojnici koji su bili angažovani pod ugovorom, a koji su se izjašnjavali kao Srbi ili opozicionari, ostali su bez posla u Vojsci Crne Gore.

Poslanik i potpredsednik Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić kaže da su bez posla u VCG ostali svi vojnici koji su bili angažovani pod ugovorom, a koji su se izjašnjavali kao Srbi ili opozicionari, prenosi IN4S.

„Misle li nadležni da će se iko od Srba prijaviti da dobrovoljno služi vojni rok? To neće biti više Vojska Crne Gore, nego crnogorska vojska“, smatra Bulajić.

On naglašava da će Crna Gora, kao članica Alijanse, morati da reformiše svoju vojsku prema modelima NATO-a.

„Ništa se ne može uraditi bez odobrenja NATO-a, pa i kada je reč o najavljenoj reformi VCG koja će biti usklađena prema potrebi tog vojnog saveza, računajući i brojno stanje i njenu organizacionu strukturu. Poznato je da reformu sprovode američke službe iz države Mejn i njihova nacionalna garda. Tri su tačke modela u koji se mora uklopiti Vojska Crne Gore sa onim što preferira NATO: učešće u međunarodnim misijama, borba protiv međunarodnog terorizma i borba protiv elementarnih nepogoda“, ističe Bulajić.

Na pitanje kako ocenjuje to što se u novoj strategiji spominje regionalna upotreba vojske, on odgovara da je to znak da u regionu ipak neko ne želi da postane član NATO-a.

„Ne vidim drugačiju svrhu. Znamo koje zemlje u regionu su članice NATO-a, koje nisu, a koje su na pragu da to postanu“, kaže Bulajić za „Novosti“.

„Zanimljivo je da nadležni, u sklopu reformi, sada najavljuju uvođenje dobrovoljnog služenja vojnog roka u trajanju od tri meseca, iako su ne tako davno izričito bili protiv toga. Najavljeno je izmeštanje vojnog aerodroma u Golubovcima, bez dodatnih objašnjenja zašto se to čini, jer taj aerodrom ima svu potrebnu infrastrukturu i sumnjam da je jedini razlog njegova prodaja. Neizvesno je šta će biti sa fašističkim okupacionim grobljem koje čuva vojska. Otvaranje kasarne u Andrijevici takođe otvara više pitanja“, objašnjava trenutnu situaciju u VCG potpredsednik Nove srpske demokratije.

On smatra da bi bilo bolje da se ta baza postavi na tromeđi i to najmanje na nivou bataljona.

„Čudno je zbog čega je kasarna u Plavu u ovoj priči zaobiđena, kada je ona decenijama bila aktivna i takođe strateški zanimljiva. Postavlja se pitanje kome se ta kasarna ostavlja i zbog čega se ’beži‘ iz Plava“, dodaje Bulajić.

Prema njegovim rečima, dislociranje mornarice iz Boke kotorske u Bar sprovodi se takođe po nalogu NATO-a zbog nerešenog pitanja razgraničenja Crne Gore i Hrvatske na poluostrvu Prevlaci.

„To je pitanje na koje će morati da se stavi tačka. Znamo da je Hrvatska godinama pre Crne Gore postala članica NATO-a“, upozorava Bulajić.

Vlada Crne Gore je upravo ovih dana usvojila odluku o organizacijsko formacijskoj strukturi i veličini VCG, koja će u mirnodopskom sastavu brojati 2.368, a u ratnom 5.159 ljudi.

U planu je otvaranje kasarne u Andrijevici, u naselju Prljaniji, gde će na prostoru od oko 40.000 kvadratnih metara biti smeštena Treća pešadijska četa. U tom gradu je nekada bila komanda graničnog bataljona, pa otud i odluka da se u tu siromašnu sredinu usele pešadinci.

(Sputnjik)