Novi diplomatski skandal Dodika: Ukrajina uputila protestnu notu BiH

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine uputilo diplomatsku protestnu notu BiH u vezi sa kontroverznim izjavama Milorada Dodika ruskim medijima o aneksiji Krima.

Kako prenosi Radio Sarajevo, od aneksije, koju u Kijevu nazivaju „okupacijom“, a u Moskvi „ponovnim ujedinjenjem“, prošlo je više od pet godina. Ali Milorad Dodik je u ponedeljak, 2. septembra, kako se navodi, izjavio za „Ruski reporter“ da podržava aneksiju Krima i legitimitet Rusije.

„Nije li Krim deo Rusije? Za mene je to Rusija … Krim uopšte nije trebao biti izdvojen iz Rusije. To je bila greška komunista“, rekao je član Predsedništva BiH za ruski medij. i dodao da želi posetiti Krim i ne vidi razlog zašto to ne bi učinio.

Dodik je i pre stupanja na dužnost u Predsedništvu izazvao diplomatski skandal, jer je u intervjuu za ruski list „Izvestija“ najavio kako će predložiti da BiH prizna Krim kao deo Rusije.

Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine , kako se navodi, podseća članove Predsedništva Bosne i Hercegovine na službeni stav BiH u vezi s tim pitanjem – da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine.

„Ministarstvo spoljnih poslova Ukrajine izražava snažni protest zbog izjava člana Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika tokom razgovora s ruskim novinarom 2. septembra 2019. da privremeno okupirana Autonomnu Republika Krim navodno pripada Ruskoj Federaciji. Zbog Dodikovih izjava i namere da poseti Autonomnu Republiku Krim koja je privremeno okupirana, upućena je protestna nota Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine“, navodi se u saopštenju.

(Tanjug)