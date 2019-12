Objavljen poreski kalendar za decembar

BEOGRAD – Rok za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za oktobar 2019. godine ističe danas, 2. decembra.

Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove.

Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do danas obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, navodi se u poreskom kalendaru za decembar objavljenom na sajtu Poreske uprave.

U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

Što se tiče rokova za druge obaveze u toku oviog meseca, 5. decembar je rok za dostavljanje izveštaja o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za prethodni mesec

Svi poslodavci koji imaju obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom dužni su da dostave odgovarajući izveštaj nadležnoj jedinici Poreske uprave prema svom sedištu na obrascu IOSI.

Takođe, 5. decembar je rok za dostavljanje obaveštenja o zaključenim ugovorima po osnovu estradnih programa u prethodnom mesecu

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja za prethodni mesec ističe 10. decembra, a rok za plaćanje mesečnih akontacija poreza na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec je 16. decembar.

Preduzetnik koji vodi poslovne knjige mesečnu akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu podnete poreske prijave PPDG-1S.

Preduzetnik koji porez plaća na paušalno utvrđen prihod akontaciju poreza plaća u roku od 15 dana po isteku svakog meseca na osnovu rešenja Poreske uprave.

Obaveštenja preduzetnika o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2020. godini takođe treba podneti do 16. decemra.

Ukoliko se preduzetnik koji porez plaća na stvarni prihod od samostalne delatnosti opredeli za isplatu lične zarade, dužan je da o tome u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu najkasnije do 15. decembra tekuće godine za period od 1. januara naredne godine.

Istovremeno, taj datum je i rok za podnošenje obaveštenja preduzetnika da u 2020. godini neće vršiti isplatu lične zarade.

Ukoliko se preduzetnik opredeli da prestane sa isplatom lične zarade, dužan je da o tome u pisanom obliku dostavi obaveštenje nadležnom poreskom organu do 15. decembra tekuće godine.

Rok za plaćanje mesečnih akontacija doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za prethodni mesec takođe ističe 16. decembra, zatim rok za plaćanje doprinosa za sveštenike i verske službenike, za domaće državljane zaposlene u inostranstvu i za inostrane penzionere za prethodni mesec, kao i podnošenje poreske prijave i plaćanje PDV za prethodni mesec i za plaćanje akontacije poreza na dobit pravnih lica za prethodni mesec

Tada ističe i rok za plaćanje obračunate akcize za period od 16. do kraja prethodnog meseca

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije 15. dana u mesecu za iznos akcize obračunat za period od 16. do kraja prethodnog meseca.

Rok za podnošenje poreske prijave i plaćanje akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za prethodni mesec je takođe 16. decembar, kao i rok za podnošenje poreske prijave o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva

Privredno društvo je dužno da podnese poresku prijavu o obračunatim doprinosima za osnivače, odnosno članove privrednog društva na obrascu PP OD-O i plati obračunate doprinose do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za neisplaćene zarade za prethodni mesec ističe 31. decembra.

Poslodavac je dužan da doprinose obračuna i uplati istovremeno sa isplatom zarade, razlike zarade ili ugovorene naknade za privremene i povremene poslove.

Ukoliko ne isplati zaradu do poslednjeg dana u tekućem mesecu za prethodni mesec, poslodavac je dužan da najkasnije do tog roka obračuna i uplati doprinose za prethodni mesec na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa.

U suprotnom, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave, po službenoj dužnosti, a na osnovu raspoloživih podataka, obračunava doprinose u ime i za račun poslodavca.

Obveznik akcize je dužan da obračunatu akcizu uplati najkasnije poslednjeg dana u mesecu za iznos akcize obračunat u periodu od 1. do 15. dana u mesecu.

(Tanjug)