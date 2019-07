Objavljen snimak kompletnog razgovora Zaeva sa ruskim komičarima

Razgovor ruskih Prankera sa makedonskim premijerom Zoranom Zaevom izazvao je pravi mali zemljotres na Balkanu, pokazavši ogoljenu šemu političkog delovanja danas.

Pokušaj Zaeva da relativizuje očigledne činjenice i da optuži Sputnjik za širenje lažnih vesti, a prankere da su netačno preneli njegove reči, bio povod da pitamo Leksusa (Aleksej Stoljarov) šta se zapravo dogodilo.

„Mi tekst nismo menjali. Samo smo objavili to što je on rekao. Ako poslušamo snimak, čujemo reč donacija. Nimalo ga nije začudilo što samo mora da plati 100 hiljada dolara i da mu je tada autokefalnost garantovana. Samo to da se uradi. Štaviše, ako mu dovedem prijatelja, cena će biti 100 hiljada. To je istina. Ne znam šta je shvatio, ali je bilo tako“.

Šta vam je Zaev govorio o Srbiji i Kosovu?

„Što se tiče Kosova, on je bio zabrinut planovima razmene teritorija. Severnog dela Kosova i teritorija koje su Albanci hteli da uzmu sebi. On je smatrao da Srbija realizuje Putinov plan, što ga je jako brinulo. On nam je rekao da se o tome žalio Majklu Pompeu. Što se tiče odnosa prema Vučiću, on je javno govorio da je Vučić pod kontrolom Rusije i da se tu nema čemu čuditi“.

Za javnost je bila iznenađenje i informacija da niste samo vi zvali Zaeva, nego i on vas…

„Sa premijerom Makedonije smo minimum pet puta razgovara tokom godine. U početku, kada smo počeli s njim da razgovaramo, mislili smo da će to biti samo jedan razgovor. Kao po pravilu, naša igra ne traje dugo. Mislili smo da nam samo kaže o odnosima sa Rusijom i oko mešanja u unutrašnje stvari, u to vreme je bio i referendum i proterivanje naših diplomata. Mislili smo da će jedan poziv biti dovoljan. Međutim, on nas se odmah počeo žaliti na svoje unutrašnje probleme, što mi nismo ni očekivali. Počeo je mimo protokola da govori o tome kako su Rusija i druge države loše, što nas je naravno iznenadilo i mi smo odlučili da održavamo kontakt. Održavali smo neformalne odnose. Nekad je on zvao, nekad mi. Slali smo jedni drugima fotografije“.

O čemu ste još razgovarali?

„Razgovarali smo o mnogome: o tome kako će on provoditi referendum, na koliki procenat stanovništva se može osloniti tokom glasanja i shvatili smo da je siguran da će uspeti. Nadao se i albanskoj podršci, jer je ta manjina mnogo rešavala. Najvažnije je, kako je rekao, to što ga jako podržavaju američki političari i da će makedonska crkva uskoro dobiti autokefalnost u čemu mu je direktno pomagao premijer Cipras. On je više puta govorio da Cipras razgovara sa patrijarhom Vartolomejom“.

Šta je Zaev govorio o ulasku Makedonije u NATO?

„Govorio je da žele da uskoro stupe u NATO, bez obzira na to što je Rusija protiv. Mi smo mu rekli da može direktno da razgovara sa generalnim sekretarom NATO-a i dostavili mu izrezane fraze generalnog sekretara NATO-a Jensom Stoltenberga sa kojim smo pre toga razgovarali. Pošto je Zaev naivan, poverovao je frazama koje su se u krug vrtele, misleći da razgovara sa Stoltenbergom. Nakon tog razgovora se čak i hvalio da mu je generalni sekretar pružio podršku. Međutim, naivnost nije najgora osobina čoveka. Loše je kada se takvi ljudi nalaze na takvoj poziciji“.

Šta biste poručili Zaevu?

„Želeo bih da kažem da ne smatram Zaeva lošim čovekom. Kao prijatelj, on je vrlo prijatan i šarmantan. Otvorenost nije loša. Loše je kada čovek govori to što on ne misli i kada ispoveda ideje rusofobije. To mi se ne sviđa. Ipak, nadam se da se neće ljutiti, već da će izvući zaključak da ipak treba da naši narodi se druže, a ne da su neprijatelji. To bih mu poželeo“.

(Sputnjik)