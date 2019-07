Odloženo lansiranje prvog slovenačkog satelita Trisat

MARIBOR – Lansiranje prvog slovenačkog nanosatelita Trisat u orbitu, planirano za 9. septembar, odloženo je zbog neuspelog lansiranja rakete Vega kompanije Arianspejs, koja je trebalo da odnese stelit u orbitu.

Nakon što Evropska svemirska kompanija Arianspejs 11. jula nije uspela da lansira raketu Vega iz kosmičkog centra u Francuskoj Gvajani, datumi svih planiranih lansiranja su pomereni.

„Oni još sprovode analize, a prema propisima, neće biti lansiranja dok ne bude utvrđeno šta nije bilo u redu“, rekao je vođa projekta Trisat Istok Kramberger za slovenačku agenciju STA.

On nije mogao da kaže kada bi moglo doći do lansiranja slovenačkog satelita, ali je dodao da bi, prema nezvaničnim informacijama, to moglo da se dogodi krajem oktobra.

Trisat je razvijen na Fakultetu za elektrotehniku i kompjuterske nauke u Mariboru u saradnji sa slovenačkom kompanijom Skajlabs.

Nakon štoje sastavljen i testiran na mariborskom fakultetu početkom ovog meseca, satelit je transportovan u Delft u Holandiji, gde je spojen sa lansirnom platformom.

Cela konstrukcija je zatim trebalo da bude transportovana u češki grad Brno kako bi bila spojena sa ostatkom tovara male svemirske letelice Evropske svemirske agencije, ali je zbog neuspelog lansiranja rakete Vega sve otkazano.

„Mi smo još u Holandiji i pripremamo se za moguće promene plana. Ako lansiranje bude zakazano za oktobar, neće biti potrebno dodatno punjenje baterija satelita. Ako bude dužih odlagana, moraćemo ponovo da punimo baterije i obavimo tehničke provere“, naveo je Kramberger.

Trisat može da pravi multispektralne fotografije Zemlje u kratkotalasnom infracrvenom spektrumu.

Satelit, težak oko pet kilograma, naalžiće se na visini od 500 kilometara u heliosinhronoj orbiti.

Među oko 50 satelita koje će Vega poneti u orbitu nalazi se i slovenački satelit Nemo HD, koji je razvio slovenački Centar za izuzetnost za svemirske nauke i tehnologije Vesolje-SI.

Nemo HD je težak oko 65 kilograma i moći će da proizvodi visoko definisane panhromatske i multispektralne fotografije i video zapise Zemlje.

