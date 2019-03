Odupri se 97.000: Đukanoviću i Markoviću rok do 16. marta da podnesu ostavke (video)

U Podgorici je večeras održan još jedan protest u organizaciji građanskog pokreta „Odupri se 97.000“ koji je prema ocjeni medija najveći u nezavisnoj Crnoj Gori, a sa kojeg je dat rok da svi od kojih je to traženo do 15. marta podnesu ostavke, jer se u protivnom građani neće razići dok to ne učine.

Organizatori su ponovili zahtjeve za neopozivim ostavkama premijera Crne Gore Duška Markovića i predsjednika Mila Đukanovića, a takođe zatražili su i ostavke Savjeta i direktora RTCG Božidara Šundića, Vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića, Glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, kao i direktora Agencije za sprječavanje korupcije Sretena Radonjića.

„Čekali smo ih četiri sedmice, daćemo im još dvije, što je više nego što zaslužuju. Ako ne razumiju da građani čine državu, razumjeće kada se na ovom trgu skupi 97.000 ljudi koji će biti spremni da se bore do kraja do slobode“, poručio je jedan od organizatora protesta, Miloš Krivokapić.

Poznati crnogorski karikaturista Goran Šćekić kazao je da se večeras ne čuje glas političara, već glas naroda, uz ocjenu da građani Crne Gore plaćaju najskuplju struju i gorivo u regionu.

„Poskupite struju, čućete oluju. Trideset godina sam tražio časnu Crnu Goru, našao sam je večeras“, poručio je Šćekić.

Organizatori protesta su takođe imali zahtjeve upućene i crnogorskoj opoziciji od koje su zahtijevali da poslanici svih opozicionih partija napuste Skupštinu i da bojkotuju sve izbore dok god zahtjevi za ostavkama ne budu ispunjeni.

Student Lazar Vulević takođe se obratio u ime kolega studenata koji su došli na protest.

„Ovdje sam u ime hrabrih studenata koji se ne boje da padnu ispit“, kazao je Vulević i pozvao sve ostale studente da se odupru.

„Naša dužnost je da damo doprinos društvu, a kako to da uradimo ako ćutimo. Ovdje smo sa ciljem da pozovemo ostale studente i profesore da nam se pridruže. Studenti, oduprite se“, poručio je Vulević.

U Podgorici je večeras održan četvrti protest u organizaciji pokreta „Odupri se 97.000“, sa kog je od opozicije zatraženo da njihovi poslanici napuste Skupštinu Crne Gore i bojkotuju sve izbore u državi, dok god zahtevi za ostavkama čelnih ljudi vlasti ne budu ispunjeni.

Marija Backović je kazala da ne želi da se stidi pred svojim učenicima i da je zato svake subote na protest, te da želi da „napokon živimo u slobodnoj državi“.

„Poruka za državnu bezbjednost, policiju i vojsku — mi nismo opasnost. Ako hoćete da štitite ovu državu, dođite ovdje sa nama. Opasnost su oni koji uništavaju državu 30 godina“, rekla je Backović.

Građani su i ovog puta krenuli u simboličnu šetnju ka stadionu pod Goricom, zatim bulevarom Ivana Crnojevića, ulicom Stanka Dragojevića, bulevarom Svetog Petra Cetinjskog i nazad do Trga nezavisnosti.

Tokom šetnje kolona je u više navrata stajala ispred zgrade Parlamenta i Tužilaštva, kao i zgrade Predsjedništva, uz povike „Ostavke“ i „Milo lopove“.

