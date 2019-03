Orban se izvinjava EPP, ali ostaje pri svojim pozicijama

BUDIMPEŠTA – Mađarski premijer Viktor Orban uputio je pismo evropskim političcarima koji su inicirali izbacivanje njegove sranke Fides iz Evropske narodne partije (EPP), u kojem se izvinjava za uvredljive reči, ali ističe i da ostaje pri svojim političkim stavovima.

Portparol mađarske vlade rekao je da su pisma poslata na adrese svih 13 partija u Evropskom parlamentu koje su tražile isključivanje Fidesa.

Prema kopiji pisma u koje je Rojters imao uvid, Orban je zatražio od lidera flamanskih demohrišćana Vutera Beke da preispita predlog za izbacivanje Fidesa.

„Nije tajna da postoje ozbiljna neslaganja… o pitanju migracije, zaštiti hrišćanske kulture i budućnosti Evrope. Takođe nije tajna da mi ne želimo da menjamo našu stav po tim pitanjima“, naveo je Orban.

On je dodao da ne smatra razboritim potezom da se takve nesuglasice rešavaju „isključivanjem partije iz nase političke porodice“.

„Stoga bih želeo da Vas zamolim da preispitate svoj predlog o isključivanju, ako je to moguće“, rekao je Orban.

Lider EPP i kandidat za predsednika Evropske komisije Manfred Veber rekao je ranije da je Orbanovo izvinjenje za vređanje članova EPP-a uslov ostanak Fidesa u toj grupi konzervativnih partija u Evropskom parlamentu.

Orban se izvinio za to što je u nedavnom intervjuu za „Velt am zontag“ svoje kritičare nazvao „korisnim idiotima“, navodeći da je to zapravo Lenjinov citat kojim je, kako kaže, želeo da kritikuje određenu politiku, a ne određene političare.

„Ovim bih želeo da vam uputim izvinjenje ako ste moju izjavu shvatili kao ličnu uvredu“, rekao je Orban

On se, ocenjuje Rojters, nije izvinio generalno za svoju politiku u EU.

(Tanjug)