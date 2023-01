Osmani i Turković: Put u EU i NATO svih šest zemlja neophodan za stabilan Zapadni Balkan

Ministri spoljnih poslova Severne Makedonije i BiH, Bujar Osmani i Bisera Turković, ocenili su danas u Skoplju da nema stabilnog Zapadnog Balkana dok svih šest zemlja regiona ne budu na nepovratnom putu ka Evropskoj uniji i NATO.

„Mislim da je vreme da se države, narodi na Zapadnom Balkanu pomire, da prihvate realnost u kojoj se nalazimo i da produžimo put ka članstvu u EU i NATO, svih šest zemalja, jer to je jedina alternativa za stabilan i prosperitetan region“, rekao je Osmani na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Turkovićevom.

On je to rekao odgovarajući na pitanje da prokomentariše izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučiča na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu da je to politički klub čiji je interes samo lični i postavlja političke zahteve koji se odnose na nacionalni identitet i teritorijalne zahteve.

„Nažalost, još uvek ima političara svugde u regionu koji još jašu na talasu, na temama iz prošlosti, temama iz istorije, na govoru mržnje. Ne aludiram sada na vaše pitanje. Međutim, generalno“, rekao je Osmani.

Šef diplomatije Severne Makedonije je rekao da je regionu potreban novi pogled i kao primer naveo francusko-nemački konflikt, koji je, kako je rekao, bio jedan od najžešćih konflikata sa posledicama za oba naroda, ali su danas Francuska i Nemačka veliki prijatelji i partneri u EU.

„Mislim da je to ono što mi ovde u regionu treba da napravimo. Da se izdignemo iznad dnevnih, partijskih i nacionalističkih tendencija, da se pomirimo, da pružimo ruku i da se krećemo napred, svih šest zemalja, narodi svih šest zemalja, u bolju, stabilnu i bezbednu perspektivu. To nam nude samo EU i NATO“, rekao je Osmani.

On je istakao da „Severna Makedonija snažno podržava teritorijalni integritet i suverenitet BiH, kao i evroatlantsku perspektivu BiH, osuđujući sve secesionističke tendencije u BiH“.

Osmani je ministarki spoljnih poslova BiH čestitao na dobijanju kandidatskog statusa i rekao da Severna Makdonija nudi da sa tom zemljom podeli svoje iskustvo za dalji tok sprovođenja reformi i postizanje kriterijuma za otvaranje pregovora za članstvo.

Severna Makedonija, dodao je, daje snažnu podršku i evroatlantskoj integraciji BIH.

„Kao poslednja članica NATO možemo da u ovom delu pomognemo u deljenju iskustava i reformskih aktivnosti i ohrabrujemo BiH da produži tim putem budući nema alternative za stabilan i prosperitetan region već samo da sve zemlje regiona kreću na put ka EU i ka NATO“, rekao je Osmani.

Ministarka spoljnih poslova BIH Bisera Turković je rekla da su Severna Makedonija i BiH žrtve regionalnih kretanja koja utiču na njihov brz napredak ka EU.

Ona je istakla da BIH želi regionalnu saradnju u okviru Berlinskog procesa sa ciljem da naše povezivanje ubrza približanje celog regiona EU. „Mislim da nema potrebe za dupliranjem onog što odlično radimo i što daje rezultate“, rekla je Turković.

„Severna Makedonija je za nas bitan međunarodni partner, članica NATO, od koje očekujemo i imamo podršku za naš napredak ka punopravnom članstvu. Nema stabilnog Balkana dok sve zemlje regiona ne budu na nepovratnom putu ka EU i bez čvrstog NATO kišobrana“, rekla j Bisera Turković.

(Beta)

