Oštar odgovor Bećkovića: „Više Crnogoraca živi u Srbiji nego u Crnoj Gori“

Akademik Matija Bećković, kome su vlasti Crne Gore nedavno zabranile ulazak u tu zemlju, kaže da je Crna Gora postala nezavisna samo od Srba i Srbije.

On dodaje da je bolje što su mu zabranili da uđe u Crnu Goru nego da su ga pustili, pa zabranili da izađe.

„Pokušavaju da dokažu da nije bilo ono što je bilo i poništavaju odluke Podgoričke skupštine srpskog naroda u Crnoj Gori, a kažu da nisu Srbi. Kako se mogu poništavati odluke drugog naroda“, kazao je Bećković za Vestionline.

Bećković za Vesti onlajn kaže da ne zna zašto mu je pridala toliki značaj jedna članica najjačeg vojnog saveza na svetu i kako može da zazire od bilo kojeg pesnika, a kamoli od njega.

„Jedino ako to nije uslov za otvaranje nekog novog poglavlja za ulazak u EU. S druge strane, čini se da je moja persona uzeta samo kao simbol, a da su persone non grata svi Srbi u današnjoj Crnoj Gori. Uostalom, bolje je što su mi zabranili da uđem u Crnu Goru nego da su me pustili, pa zabranili da izađem“, naveo je.

Upitan da li je iznenađen izostankom reakcije Beograda na takvu odluku crnogorskih vlasti, Bećković kaže da i jeste i nije.

„Kao da je Crna Gora postala nezavisna samo od Srbije i Srba, a zavisna od svih drugih. Ne znam čije bi druge pesnike i profesore smela da proteruje. Uostalom, da postoji ikakva solidarnost, makar u srpskoj akademskoj zajednici, ne bi toliki profesori iz Srbije predavali u Podgorici, ne obazirući se što su njihove kolege žigosane i diskriminisane“, kaže Bećković.

Pokušajte, kaže, da zamislite da je tako nešto učinila Srbija prema bilo kome. „Pokušavaju da dokažu da nije bilo ono što je bilo i poništavaju odluke Podgoričke skupštine srpskog naroda u Crnoj Gori, a kažu da nisu Srbi. Kako se mogu poništavati odluke nekog drugog naroda. Umesto bilo kakve rasprave možda bi dovoljno bilo navesti imena poslanika obe skupštine – onih koji su doneli odluku o ujedinjenju i ovih koji su tu odluku poništili, pa da se sve samo kaže, bez komentara. Uostalom, više Crnogoraca živi u Srbiji nego u Crnoj Gori, što je valjda jedinstven slučaj na svetu. A pošto ih je manje tamo, možda je rešenje da svi dođu ovamo“, naveo je.

Upitan o proterivanju ćirilice u Crnoj Gori, prevodu Njegoša i izbacivanju Desanke Maksimović iz udžbenika, te o uvođenju sankcija Rusiji, Bećković ističe da nijedna od tih ideja nije nova ni originalna.

„Sve su to pre njih činili svi okupatori Crne Gore. I to što tvrde, i pre njih su tvrdili svi njeni neprijatelji. Tako da ne moraju da se zamaraju i izmišljaju. Dovoljno je da potegnu okupatorske naredbe“, naveo je Bećković.

(Tanjug)