Otac monstrum objasnio zbog čega je decu bacio sa prvog sprata kuće

Josip Rođak bacio je svoje četvoro dece s prvog sprata kuće na Pagu. Deca, starosti od tri, pet, sedam i osam godina, bačena su sa šest metara visine. Dvoje dece je van životne opasnosti, dok su dve devojčice u teškom stanju. Sedmogodišnja ćerkica je u najtežem stanju, uz brojne povrede glave i grudnog koša.

Otac, koji se do sada branio ćutanjem, navodno je tokom ispitivanja u policiji otkrio detalje svog montruoznog čina javlja Večernji list.

Njegov navodni iskaz policiji, bez prisutva advokata, ide u prilog tome da će se braniti neuračunljivošću ili afektom.

– Ja jako volim tu decu. Oduvek se brinem o njima i hranim ih. Čak sam kupio svima mobilne telefone i non-stop igraju igrice. Kada mi je nedavno rečeno da ću uskoro morati da se sa decom iselim iz kuće, to me jako pogodilo, stalno sam o tome razmišljao, oka nisam sklopio danima. Odnosno, uopšte nisam spavao. Ne znam šta mi se dogodilo i zašto sam to uradio – navodno je rekao policajcima.

Određen mu je jednomesečni pritvor zbog mogućnosti uticaja na svedoke i opasnosti od ponavljanja dela i radi neometanog odvijanja kaznenog postupka zbog posebno teških okolnosti.