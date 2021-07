Peking: 'Zlonamerna tvrdnja' SAD o 'dužničkoj klopci' Kine za Crnu Goru

U Podgorici je objavljeno da je Ministarstvo spoljnih poslova Kine demantovalo postojanje „dužničke klopke“ Kine za Crnu Goru, o čemu je tokom posete Crnoj Gori prošle nedelje govorio Metju Palmer, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara i specijalni izaslanik Stejt departmenta za Zapadni Balkan.

Palmer je tada kazao da je „Kina uspostavila ‘diplomatiju dužničke klopke’ u Crnoj Gori i na Zapadnom Balkanu“.

Podgorička „Pobjeda“ je danas prenela da je predstavnik Ministarstva spoljnih poslova Kine Žao Liđijan rekao da su tvrdnje o tome „zlonamerni pokušaji nekih zemalja“ čija je „prava namera da se napravi razdor“.

Kineski protparol je rekao da Kina i Crna Gora „imaju dugoročno prijateljstvo“, podsetio da su diplomatske odnose uspostavile pre 15 godina, da „postepeno unapređuju i grade saradnju“, da „uzajamno poštuju suštinske interese“, a pomenuo je i „produktivnu saradnju na polju saobraćajne infrastrukture“.

Prva deonica autoputa u Crnoj Gori, od Jadranskog mora (Bara) do granice sa Srbijom (Boljare), trebalo je da bude završena u maju 2019. godine, ali je zbog probijanja roka za završetak izgradnje potpisan aneks ugovora s novim rokom 30. septembar 2020. godine koji takodje nije poštovan.

Ugovorena cena tog puta s kineskom Eksim bankom je prvobitno bila 809 miliona dolara, a zatim je povećana za još oko 90 miliona za naknadnu izgradnju pristupnih puteva ka Podgorici i komunalne infrastrukture uz autoput.

Palmer je tokom posete Crnoj Gori pozdravio „hedžing aranžman“ s dve američke i jednom francuskom bankom kojim se Crna Gora zaštitila od „valutnog rizika“ tog kineskg kredita i smanjila kamatnu stopu, i ocenio da je time ograničena mogućnost Kine da „stvara neprilike“.

Palmer je kazao da su postojali razlozi za zabrinutost u vezi s ugovorom Crne Gore i Kine, s obavezama po tom ugovoru i posledicama po Crnu Goru u slučaju nemogućnosti servisiranja duga.

„Mislim da će to… ograničiti uticaj koji bi Kina mogla imati na kreiranje politike u Crnoj Gori“, rekao je Palmer u Podgorici i da se nada da će „ne samo Crna Gora, već i sve zemlje Zapadnog Balkana biti opreznije prema bilo kojim sporazumima s Kinom“.

Palmer je naveo da sklapanjem ugovora o izgradnji objekata infrastrukture „Kina širom sveta koristi tu vrstu diplomatije da kroz ‘dužničku zamku’ obavezama ‘upeca’ zemlje koje nisu u stanju da ih finansiraju, i da onda to koristi kao sredstvo uticaja za dobijanje političkih ustupaka. To je taktika koju smo videli da Kina koristi u Centralnoj i Jugoistočnoj Aziji, Africi i sve više na prostoru Evrope“, rekao je on.

Ambasada Kine u Podgorici je prošle nedelje odmah kritikovala Palmera da je „navikao da bude svojevrstni ‘tutor’ drugim zemljama“ i da Ambasada „sumnja da li se narod Crne Gore slaže s neosnovanim optužbama visokog američkog zvaničnika koji predstavlja zvanične politike i očekivane ciljeve SAD“.

(Beta)

