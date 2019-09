Penava krije detalje o najavljenom protestu u Vukovaru

ZAGREB – Gradonačelnik Vukovara, Ivan Penava, nije danas hteo da otkrije kad će tačno biti održan protest koji je u tom gradu najavljen za oktobar.

„Preozbiljne su stvari u pitanju, nemojmo biti nestrpljivi“, rekao je Penava nakon sastanka s ministarkom za demografiju Vesnom Bedeković.

Javnost će, kazao je, biti blagovremeno obaveštena o protestu, preneo je hrvatski portal Dnevnik.

Protest vukovarskih desničara, poput onog održanog 13. oktobra prošle, najavljen je i za ovu godinu, a uz generalno zameranje vladi Andreja Plenkovića da zapostavlja probleme tamošnjih veterana i ne rešava pitanje nestalih, tema tog skupa mogla bi da bude i odluka Ustavnog suda o vraćanju ćirilice u taj grad.

Ustavni sud Hrvatske je polovinom jula ove godine odlučio da ćirilica bude vraćena u javnu upotrebu u Vukovaru, a procena u kojoj meri se ostvaruju prava Srba u tom gradu, odložena je za oktobar.

Penava je povodom te odluke Ustavnog suda rekao da je došla prerano.

Prema odluci Ustavnog suda sve gradske institucije trebalo bi da dobiju natpise na srpskom pismu, gradski odbornici da dobijaju ćirilične materijale za rad, a deca da uče na srpskom jeziku u školama. Najspornije je, međutim, postavljanje tabli na ćirilici na sve zgrade državne uprave.

Gradsko veće je to pravo suspendovalo, bez obzira na to što zakon propisuje drugačije, odnosno da je dvojezičnost obavezna u sredinama gde manjinski narodi čine najmanje trećinu ukupnog broja stanovnika, kao što je to slučaj u Vukovaru.

Ustavni sud je najnovijom odlukom, praktično, ukinuo delove Statuta grada, jer nisu bili u skladu sa ustavnim pravom na korišćenje ćirilice u gradovima gde Srbi žive.

S obzirom na to da Statut grada predviđa procenu korišćenja prava manjina svakog oktobra, očekuje se da će ćirilica narednog meseca biti vraćena u Vukovar.

Gradonačelnik Penava se tome, međutim, oštro protivi. Stoga se očekuje da će naredng meseca u Vukovaru biti dodatno povećane tenzije, koje su, inače, svakodnevica tog grada.

(Tanjug)