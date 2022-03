Pendarovski ocenio velikim potezom Srbije da Severnoj Makedoniji da žito

Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski ocenio je večeras velikim potez Srbije da njegovoj zemlji da pšenicu i kukuruz iz sopstvenih zaliha.

On je u intervjuuu televiziji Sitel rekao da je „pred ulazak u studio video izjavu srpskog predsednika (Aleksandra Vučića) da je Makedonija tražila, čini mu se, 50.000 tona pšenice i 25.000 tona kukuruza i da je rekao: ‘Mi imamo dovoljno na zalihama i daćemo im“.

„U čemu je veličina tog poteza? Srbija je pre pet dana, prvi ili drugu dan kada je počela intervencija Rusije u Ukrajini, donela odluku o zabrani izvoza svih vitalnih strateških proizvoda“, rekao je predsednik Severne Maedonije.

Pendarovski je podsetio da je pre nekoliko dana sprskio ministar spoljnih poslova Nikola Selaković boravio u Skoplju i da ga je direktno pitao li Srbije može da da žito Severnoj Makedoniji, a da mu je Selaković rekao o tome mora da razgovara sa predsednikom Vučićem.

Pendarovski: Informaciju da Rusija prirprema invaziju na celu Ukrajinu dobili smo 5. novembra

Predsednik Sevene Makedonije Stevo Pendarovski izjavio je večeras da je kao šef države članice NATO informaciju da Rusija priprema invaziju na celu Ukrajiine imao pre četiri meseca i da je datum početka promašen samo za tri dana.

„Prva potvrdjena saznanja da Rusija priprema invaziju na Ukrajinu, na celu teritoriju, mi što smo ovlašćeni da primamo te informacije preko NATO mehanizama dobili smo 5. novembra prošle godine. Pre četiri meseca“, rekao je Pendarovski u intervjuu Televiziji Sitel.

Kako je istakao, ono što je zaprepašćujuće koja je NATO „sila, koja je to mašinerija, koliki su to resursi i u satelitima i na zemlji je bilo to da je u tom previdjanju promašaj vremena napada bio samo za tri dana, dok nije bilo promašaja u obimu operacije i da će da se napadati baš u ova tri magistralna praca“.

„Moram da kažem da neki krupni obaveštajni servisi u to vreme, da ne kažem do Nove godine, nisu verovali da je to tačno. Pa su proveravali i na svoj način. Sada vidimo da se potvrdilo da je to bila 100 odsto tačna informacija“, rekao je Pendarovski.

(Beta)

