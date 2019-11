Pendarovski: Rešenje za KiM uz garancije, štitim interese MK

SKOPLJE – Predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski smatra da bez međunarodne zajednice nema dogovora Beograda i Prištine i ponavlja svoj stav da je protiv promene granica kao jednog od mogućih rešenja, ističući da vodi računa o svojoj državi i da je najbitnije da ostane u granicama u kojima je.

Navodi da je njegova ranija izjava po tom pitanju naišla na negativne reakcije srpske vlade, što je, kaže, legitimno.

„Nemam problem s tim. Ja vodim računa o svojoj državi. Najbitnije je da država ostane u granicama u kojima je“, rekao je Pendarovski u intervjuu za RTS.

Kako je rekao, njegov stav je da bez međunarodne zajednice nema dogovora, iako je, volja Beograda i Prištine suštinska.

„Mislim da ne treba da se dozvoli da se zatvori kosovsko pitanje, a da se otvore dva-tri druga u regionu, kao i da ne dođe do domino efekta“, rekao je Pendarovski.

Čak i ako dođe do promene granica, kaže Pendarovski, međunarodni faktor mora da pruža garancije da će rešenje između Beograda i Prištine važiti samo za njih.

„Međutim, ja mislim da će biti katastrofa ako krenu da se menjaju granice po celoj bivšoj Jugoslaviji ili jugoistoočnoj Evropi“, istakao je Pendarovski i dodao da je reč o „anahronom rešenju“.

On očekuje međunarodne garancije da, ukoliko dođe do rešenja koje podrazumeva promenu granica, to neće pogoditi Severnu Makedoniju i njen teritorijalni integritet.

Komentarišući svoj predlog o samitu Zapadnog Balkana i EU kako bi se odbacile alternative evropskim integracijama, Pendarovski kaže da „mi sebe ne vidimo kao susede EU“, već da su to, objašnjava, zemlje istočnog partnerstva, Moldavija i centralnoazijske države, kao i severnoafričke.

„Mi pregovaramo da bismo postali članice. Našoj delegaciji je na jednom od sastanaka u Briselu nezvanično rečeno da u visokim evropskim krugovima se razmišlja o alterantivi za članstvo koja se zove evropska ekonomska zona. To je vid šireg evropskog tržišta, ali ne da budete član političkih institucija“, naglasio je Pendarovski.

Ističe da je njegova ideja o samitu Zapadnog Balkana i EU da se jasno kaže da se time ne zadovoljavamo.

„Mislim da svi koji smo time pogođeni treba da potpišemo deklaraciju, da nam posle toliko godina ne pada na pamet da se zadovoljimo članstvom u evropskoj ekonomskoj zoni“, zaključio je Pendarovski.

On je najavio svoju zvaničnu posetu Srbiji, te da će na zvaničan poziv predsednika Srbije Aleksandra Vučića boraviti u Beogradu 22. novembra.

Dodao je i da mu je predsednik Srbije ukazao čast što je prisustvovao njegovoj inauguraciji.

