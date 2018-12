Plenković:HR predsedavanje EU prva prilika za proširenje

BRISEL – Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da pre izbora za Evropski parlament u maju sledeće godine nije realno očekivati neki iskorak u pogledu daljeg proširenja EU i da bi se prva prilika za to mogla ukazati za vreme hrvatskog predsedanja u prvoj polovini 2020. godine.

„Pre evropskih izbora nije uopšte realno da dođe do bilo kakvog krupnijeg iskoraka, ali nakon toga, za vreme našeg predsedništva, mislim da će biti prva šansa za novi iskorak“, rekao je Plenković novinarima u Briselu, prenosi Hina.

Hrvatska je ranije najavila da će organizovati samit posvećen proširenju tokom svog predsedavanja Savetu EU, a Plenković je rekao da će to biti u Evropskoj nedelji, u maju 2020.godine.

„Želimo malo simbolike – Evropska nedelja, 20. godišnjica Zagrebačkog samita. Imaćemo novi Evropski parlament, novu Komisiju, novog predsednika Evropskog saveta. Nadam se da će do tada biti finalizovan višegodišnji finansijski okvir i ako se reši paket zakona o azilu, mogla bi se otvoriti tema proširenja. Ali, moguće da sve to ostane na stolu i dočeka nas. Biće to dosta izazovno predsedavanje, to je sad sasvim jasno“, ocenio je Plenković.

Hrvatska će predsedavati EU u prvoj polovini 2020. godine.

(Tanjug)