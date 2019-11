Plenković najavio protest Srbiji zbog spomen-ploče komandantu napada na Vukovar

Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je danas u Ženevi da će Hrvatska uputiti Srbiji protestnu notu zbog otkrivanja spomen-ploče u Novom Sadu Mladenu Bratiću, general-majoru i komandantu Novosadskog korpusa nekadašnje Jugoslovenske narodne armije, koji je komandovao napadom na Vukovar.

„Činjenica da se u Novom Sadu otkriva spomenik čoveku koji je bio komandat u Vukovaru u kojem je ubijeno 2.200 ljudi, biće predmet formalnog protesta Srbiji, i to sam već rekao srpskom predsedniku (Aleksandru) Vučiću“, rekao je Plenković u Ženevi gde je na Svetskom ekonomskom forumu, prenela je Hrvatska Radio-Televizija.

Hrvatski mediji su preneli da je Vučič, komentraišući postavljanje spomen-ploče Bratiću, rekao da Hrvatska ima ulice nazvane po Mili Budaku: „Pitali su me novinari iz Srbije kako nije sramota hrvatske novinare pitati me za to dok u Hrvatskoj postoje ulice Mile Budaka“, rekao je Vučić, prenela je agencija Hina.

Otkrivanje spomen-ploče Bratiću danas je oštro osudio i ministar spoljnih i evropskih poslova Hrvatske, Gordan Grlić Radman, ocenivši da je to „skandalozan čin“ koji ne doprinosi dobrosusedskim odnosima.

I koalicija nevladinih organizacija Gradjanska Vojvodina ranije je u saopštenju osudila postavljanje spomen-ploče, navodeći da je Bratić komandovao razaranjem Vukovara. Ta koalicija je ocenila da je to bila „jedna od najsramnijih vojnih operacija u modernoj istoriji ratovanja, koja je ostavila neizbrisivu ljagu na obrazu glavnog grada Vojvodine“.

