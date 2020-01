Plenković: Nisam znao za poruku Bušićeve kampanji Kitarović

ZAGREB – Predsednik hrvatske vlade i lider HDZ-a Andrej Plenković, poručio je danas da nije znao za video poruku podrške Džulijen Bušić predsedničkoj kandidatkinji Kolindi Grabar-Kitarović, dodavši kako je njenu podršku primio na znanje i da nema drugih komentara.

„Ovo je drugi krug kampanje u kojoj brojni ljudi iz političkog i javnog života izlaze u javnost i daju podršku. Primio sam na znanje tu podršku i nemam drugih komentara“, kazao je Plenković nakon što je u hrvatskoj vladi predstavio prioritete hrvatskog predsedavanja Savetom evrope, prenela je Hina.

Poruka podrške Džulijen Bušić objavljena je na službenoj internet stranici predsedničke kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović.

Džulijen Bušić učestvovala je u otmici američkog putničkog aviona 1976, zbog čega je bila osuđena na doživotni zatvor.

Puštena je iz zatvora 1989. nakon 13 godina provedenih iza rešetaka.

Na pitanje može li podrška Džulijen Bušić naštetiti odnosima SAD i Hrvatske i da li bi je on kao premijer prihvatio i javno reklamirao, Plenković nije želeo da odgovori.

Komentarišući jače uključivanje Milijana Brkića u kampanju Grabar-Kitarović, naglasio je kako je ona sama tražila širu podršku i angažman svih ljudi u HDZ-u, te kako tu podršku ima od samog početka.

„Da li se to malo više vidi u drugom krugu, ja bih rekao da su to samo manifestni oblici“, rekao je on.

Plenković je ponovo optužio predsedničkog kandidata Zorana Milanovića da laže kad god se pojavi u javnom prostoru.

„On je toliko laži pustio u politički javni prostor u proteklim godinama, praktično sve što izgovori o meni su laži. Čovek je kandidat koji laže, i koji je bio neuspešan premijer. Reč je o čoveku koji deli Hrvatsku, polarizira, antagonizira, sintagma `mi ili oni` je njegova, čovek to priznaje“, rekao je hrvatski premijer.

(Tanjug)