Plenković: Otkud pitanja da lu Krstičević ima moje poverenje?

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas u Briselu da ga čudi pitanje da li ministar odbrane Damir Krstičević ima njegovo poverenje.

„Ne znam otkud ta tema ima li Damir (Krstičević) moje poverenje ili ne. On je potpredsednik vlade, ministar odbrane, uložio je jako puno u reformu odbrambenog sistema, poboljšanje svih mogućih aspekata Hrvatske vojske, od povratka u one gradove gde je pre bila, do ulaganja u opremu i materijlani status. On je ministar odbrane kojeg hrvatski vojnici jako cene, cene ga i hrvatski birači“, rekao je Plenković, prenosi Hina.

U hrvatskoj javnosti sve češće se spominje da bi ministar odbrane Damir Krstičević trebalo da podnese ostavku zbog zastoja u nabavci aviona od Izraela.

Govoreći o nabavci aviona Plenković je ponovio da će Hrvatska potpisati ugovor o nabavci aviona samo onako kako je ponuđeno, u suprotnom se tender poništava.

„Bilo kakve modifikacije koje bi dovele do toga da proizvod koji je odabran kao najbolja ponuda bude modifikovan, da bude drukčiji, da bude cenovno različit ne dolazi u obzir, tu nema nikakve dileme. Biće onako kako je dogovoreno ili će se tender poništiti“, rekao je Plenković.

(Tanjug)