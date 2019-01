Plenković: Postupak Ivana Djakića nedopustiv i kažnjiv po zakonu

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je danas da je govor mržnje Ivana Djakića, sina saborskog poslanika i lokalnog funkcionera HDZ „nedopustivo i po zakonu kažnjivo“ ponašanje.

„Mi smo i kao stranka i kao Vlada osudili to ponašanje, vidite da su nadležne institucije pokrenule odgovarajuće aktivnosti i postupke. To je za najoštriju osudu, on je istupio iz HDZ-a. Ja to i lično osudjujem, a zakonski okvir će biti u planu zakonskih aktivnosti za ovu godinu“, rekao je Plenković novinarima u Zagrebu.

Dodao je „ovo je krajnje nedopustivo i već sad je po zakonu kažnjivo“.

Dvadesetdvogodišnji Ivan Djakić u ponedeljak je na svom Fejsbuk profilu postavio fotografiju osobe s ustaškim obeležjima koja u ruci drži odrubljenu glavu osobe s četničkim oznakama i uz nju napisao „Svim ‘prijateljima’ srbićima sretan božić“.

On je tu objavu brzo obrisao i izvinio se „svima koje je uvredio“, a potom se iščlanio iz HDZ.

Njegov postupak osudili su kao govor mržnje i pozivanje na društvenu netrpeljivost i hrvatska vlada i političke stranke, a policija ga je juče privela zbog širenja govora mržnje na Fejsbuku

