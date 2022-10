Plenković: Preglasavanje u RS nezdrava poruka za odnose između konstitutivnih naroda

Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocenio je danas, komentarišući izbore u BiH, da je ponovo došlo do preglasavanja, jer su „pripadnici bošnjačkog naroda još jednom glasali za Željka Komšića“ na izborima za hrvatskog člana Prtedsedništva BiH.

„Smatramo da je to loše, da je to jako nezdravo za dobre odnose između konstitutivnih naroda i za međusobno poverenje. Došlo je ponovno do preglasavanja gde su iskoristili priliku građani BiH, mahom pripadnici bošnjačckog naroda, koji su iskoristili biracko pravo i glasali za Komšića. Smatramo da je to loše“, kazao je premijer posle sednice šireg predsedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

(Tanjug)

