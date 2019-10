Plenković: Spoljnu granicu EU štititi na najdaljoj lokaciji

ZAGREB – Premijer Andrej Plenković rekao je danas da spoljna granica EU treba da se štiti na najdaljoj lokaciji, založivši se za pronalazak dogovora s Turskom oko problema nezakonitih migracija.

„Smatramo da spoljnu granicu EU treba štititi na najdaljoj lokaciji. Na migracijskom pravcu koji zovemo istočno-mediteranski ili zapadno Balkanski. To podrazumeva štititi grčku granicu i to podrazumeva štititi bugarsku granicu. To su one granice gde dolazi do inicijalnog ulaska nezakonitih migracija“, naveo je Plenkovć.

„Onda se kasnije različitim – vrlo spretnim i lukrativnim, ali protivzakonitim aktivnostima krijumčara koji profitiraju na ljudskoj nesreći za vrlo unosne sume novca, događa to da su ljudi koji su ilegalno ušli hiljadama kilometara dalje odavde te došli u područje severozapadne BiH i blizu hrvatske granice“, rekao je Plenković, prenela je Hina.

On je to izjavio prilikom helikopterskog obilaska granice s BiH kod aerodroma Željava.

Upitan da li hrvatska vlada nastoji diplomatskim putem u pregovorima s BiH na nivou EU da reši problem nezakonitih migracija, rekao je da su razgovori s BiH na dnevno-političkom nivou, ali i na operativnom nivou policija.

Na pitanje u vezi pretnji iz Turske da će poslati milion izbjeglica na ovo područje, hrvatski premijer je odgovorio da se s tom zemljom mora razgovarati jer je Turska po svom geografskom položaju i činjenici da ima toliki broj izbeglica i migranata na svojoj teritoriji – zemlja koja može uticati na dinamiku nezakonitih migracija.

Plenković je rekao da je uveren da dogovor s Turskom nema alternative.

„To je u sigurnosnom interesu cele EU, a naročito Hrvatske koja je jedna od država uz sve druge koje su uključene na toj ruti“, naveo je on.

(Tanjug)