Plenković tvrdi: Reč je o provokaciji Vojske Srbije

ZAGREB – Hrvatski premijer Andrej Plenković komentarišući vraćanje srpske vojne delegacije koja je krenula u Jasenovac s graničnog prelaza Bajakovo tvrdi da je reč o „očito nameravanoj provokaciji s ciljem izazivanja incidenta“.

„Jutros negde oko 6 sati i 30 minuta hrvatska policija je na granicnom prijelazu Bajakovu sprečila ulazak 11 vojnika s područja Srbije na područje Republike Hrvatske. Nenajavljenog, neprijavljenog i nedogovorenog dolaska kako bi boravili na području Jasenovca“, rekao je on, prenosi regionalna tv N1.

Kako tvrdi Plenković, „reč je o pokušaju koji očito nije imao komemorativni karakter kao što bi to trebalo biti, već je reč o ocito nameravanoj provokaciji i s ciljem izazivanja incidenta“.

On je naveo da je takva praksa protivna međunarodnom pravu i da je za Hrvatsku kao državu neprihvatljiva i da je Hrvatska najoštrije osuđuje.

„Ono što bi bilo normalno jeste da su srpske vlasti najavile ovaj dolazak. Ovih Vulinovih 11 koji su hteli doći u Hrvatsku očito su zaboravili propise i međunarodno pravo. Sve ostalo je klasična vežba politikanstva i dizanja tenzija između Hrvatske i Srbije. Očekujemo da država Srbija s respektom tretira RH i Hrvate u Srbiji“, naveo je Plenković.

Ministarstvo odbrane Srbije navelo je ranije danas da je delegacija na vreme i po uobičajenoj proceduri prijavljena i da je trebalo da prisustvuje obeležavanju dana Jasenovackih novomucenika.

Kako je rečeno u MO na granici, na prelazu Batrovci – Bajakovo, delegacija je zaustavljena, zadržana i pretresena.

U prtljagu su bile službene uniforme, što je, istuču u Ministarstvu, potpuno dozvoljeno i u skladu sa pravilima službe, a hrvatski carinici su delegaciji rekli da ne mogu da ih nose.

Članovi delegacije VS su bili spremni da ostave uniforme i produže put u civilu, ako je to jedini razlog za zadržavanje, ali su im carinici saopštili da to nije razlog i da oni danas neće ući u Hrvatsku.

Delegaciji je izdata zabrana ulaska i vraćena je u Srbiju.

(Tanjug)