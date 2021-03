Plenković:Milanović je Pupovca označio kao metu

OSIJEK – Premijer Andrej Plenković, koji danas obilazi Osjecko-baranjsku i Vukovarsko-sremsku županiju, ponovo je kritikovao predsednika Zorana Milanovića, kojeg je optužio da je predsednika SDS S označio kao metu, što je potvrdio i Milorad Pupovac.

Plenković je rekao da je Milanović „pravno poražen“ i „politički ponižen“, a ako tako nastavi, zapretio je biće poražen i u parlamentu.

Plenković je objasnio da je, kada je juče rekao „talog društvenih mreža“, misliio na mržnju koja se razvija i truje hrvatsko društvo.

„Milanovićeve objave su talog društvenih mreža, ono što on piše je govor mržnje. Biću eksplicitan. On je zacrtao metu na Pupovca, što je Pupovac jutros u radijskoj emisiji potvrdio. To je sramota. Ovo što proživljavamo je drskost i sramota”, rekao je Plenković.

Prozvao je Klisovića i Miljenića da kažu slažu li se “s crtanjem mete predsedniku SDS S-a od predsednika Republike”.

“Može on lupati štogod hoće, ali naići će na otpor nas koji imamo zdrav razum”, naveo je premijer, prenela je zagrebačka N1 tv.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.