Pocepan plakat zahvalnosti Vučiću u Srebrenici

Nepoznate osobe pocepale su plakat sa likom predsednika Srbije Aleksandra Vučića i natpisom „Zahvalna Srebrenica“ u tom gradu Bosne i Hercegovine.

Lokalna vlast u Srebrenici u subotu je postavila plakat u naselju Učina Bašča u znak zahvalnosti za višemilionska sredstva koja je predsednik Srbije donirao za oporavak i razvoj Srebrenice, prenosi regionalna televizija N1.

Načelnik Srebrenice Mladen Grujičić rekao je da je slučaj prijavljen policiji.

„Mi smo ispred opštinske uprave postavili plakat, s obzirom da imamo obavezu da se zahvalimo predsedniku Vučiću koji je donacijom mnogo doprineo da život Srebreničana bude bolji. To je jedan mali gest kojim smo hteli da izrazimo zahvalnost. Medjutim, neko je to pocepao i pokazao da ne želi zajednički život i ispruženu ruku Srbije“, kazao je Grujičić.

S druge strane, bivši načelnik Srebrenice Ćamil Duraković navodi da je sve posledica izborne godine u Srbiji i u BiH.

„Žao mi je što to postaje predmet političkih previranja. Ukoliko opština i lokalna vlast želi da se zahvali, postoje različiti načini kako to može da se učini. Ovo nije ništa drugo do pumpanje etno-nacionalnih priča“, rekao je Duraković.

(Beta)

