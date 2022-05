Pomen stradalim pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni

TUZLA – Porodice stradalih, preživeli učesnici „Tuzlanske kolone“ i delegacije iz Republike Srpske odali su na Brčanskoj malti u Tuzli pomen pripadnicima JNA stradalim u Tuzlanskoj koloni 1992. godine.

Pomenu su prisustvovali ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović, izaslanik srpskog člana Predsedništva BiH Boško Tomić, delegacija Narodne skupštine Republike Srpske i direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Milorad Kojić, prenosi RTRS.

Iz Bijeljine su jutros krenula tri autobusa, koje je do Banj Brda, do entitetske granice, pratila policija Republike Srpske, a odatle do Tuzle pripadnici MUP-a Tuzlanskog kantona.

Nakon mirne šetnje i verskog pomena na Brčanskoj malti, učesnici su se vratili u Bijeljinu. U Bijeljini će na gradskom groblju Pučile biti služen parastos i položeni venci i cveće.

Muslimanske snage su 15. maja 1992. godine napale kolonu tadašnje JNA u Tuzli koja je, na osnovu prethodno postignutog dogovora, trebalo da napusti tuzlansku kasarnu.

U napadu iz zasede ubijena su 54 pripadnika JNA, 78 ih je ranjeno, dok su zarobljena 44 pripadnika JNA, od kojih su petorica kasnije ubijena, a ostali zlostavljani i mučeni.

Napadnuta je 92. motorizovana brigada JNA, koja se u dogovoru sa vlastima Tuzle mirno povlačila iz kasarne „Husinska buna“.

„Tuzlansku kolonu“, u kojoj je bilo 600 vojnika i starešina i 200 motornih vozila napali su pripadnici muslimanskog MUP-a, Teritorijalne odbrane i „Zelenih beretki“.

(Tanjug)

