Pompeo: Genocid u Srebrenici ne sme se negirati ni zaboraviti

Američki državni sekretar Majk Pompeo saopštio je danas povodom 24. godišnjice genocida u Srebrenici da se to bolno poglavlje u istoriji ne sme nikada negirati ni zaboraviti.

Američki narod pridružuje se gradjanima Bosne i Herecegovine (BiH) u odavanju počasti i sećanju na više od 8.000 nevinih žrtava u Srebrenici, naveo je Pompeo u saopštenju koje je objavio Stejt deprartment.

„Ovo bolno poglavlje u evropskoj istoriji ne sme se nikada poreći niti zaboraviti. Stojimo uz one koji i dalje traže pravdu. Potvdjujemo stalnu podršku SAD za one koji rade na poštovanju dostojanstva svih žrtava, uključujući i one koji još uvek čekaju svoje poslednje počivalište“, dodao je državnis ekretar SAD.

U saopštenju se navodi i da tragični dogadjaji iz prošlosti podsećaju na potrebu „zajedničkog rada za bolju, stabilnu, i prosperitetnu budućnost koja uključuje sve gradjane BiH“.

SAD ostaju postojan partner naroda BiH. Danas, dok se sećamo stradalih ponovo potvrdjujemo predanost izgradnji mira i prosperiteta u celom regionu kako bi se osiguralo da se takva tragedija više nikada ne ponovi, dodao je Pompeo u saopštenju.

(Beta)