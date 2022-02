Poslanik Socijalističke narodne partije Dragan Ivanović: Nije sve kako pišu mediji

On je za podgorički radio Antena M na pitanje o teme kakva podrška među opštinskim odborima i kakav je njegov komentar na informaciju da je najmanje pet odbora protiv manjinske vlade, rekao da kada se bude saznao rezultat glasanja na Glavnom odboru „uverićete se da nije onako kako mnogi mediji pišu ovih dana“.

„Ako petorica ljudi u pet opštinskih odbora ima neku svoju priču, to ništa nije strašno. Evo da ne budem baš do kraja ubeđen, ali mislim da ćemo imati 100 odsto na Glavnom odboru. Obilazimo opštinske odbore, naš interes je da sačuvamo članstvo i partiju. Vidite kakav je pritisak na nas. Sve informacije koje su toliko prisutne, evo da ne pominjem pojedinosti, to je preteralo svaku granicu i svaku meru“, rekao je Ivanović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.