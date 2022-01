Predsednik Hrvatske: Izdajnik je onaj iz Hrvatske ko glasa za sankcije Dodiku

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović usprotivio se danas potencijalnim evropskim sankcijama članu predsedništva BiH iz RS Miloradu Dodiku, rekavši da je Dodik sagovornik Hrvatske.

„Ako neko iz Hrvatske bude glasao za te sankcije, on je za mene izdajnik. Onda ću ja predstavljati Hrvatsku u Evropskom veću“, rekao je Milanović novinarima upitan o predlogu da EU, po uzoru na SAD, uvedu sankcije Dodiku.

On je ocenio da Dodik „nije etnonacionalista, nije šovinist, ne širi etničku mržnju“, prenela je agencija Hina.

Upitan o proslavi Dana RS, koji se obeležava 9. januara, Milanović je ocenio da je to „jako loše izabrani datum“.

„To će ih proganjati kao tamna senka, kao mramorna gromada. To je datum kada su Hrvati i Muslimani bili na kolenima i nakon čega su usledili grozni zločini na području sadašanje RS“, naveo je Milanović.

On je dodao da je RS nastala u Dejtonu i da je trebalo da izabere datum bliži potpisivanju Dejtonskog sporazuma.

„RS je trebalo da bude vojno uništena sredinom oktobra 1995. godine kad hrvatska vojska, samo zato što joj je tako sugerisano ili rečeno, nije ušla u Banjaluku. O čemu bismo onda razgovarali“, upitao je hrvatski predsednik.

On je dodao da je usledilo potpisivanje Dejtonskog sporazuma i uspostavljanje RS, što je tada potpisao i hrvatski predsednik Franjo Tudjman. Milanović je dodao da on to „akceptira“.

Predsednik Hrvatske, koji je poslednjih meseci više puta stao u Dodikovu odbranu, kritikovao je danas lidera Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića, rekavši da on „krade vreme“ da ne bi došlo do izmene izbornog zakona koji diskriminiše Hrvate.

(Beta)

