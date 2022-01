Premijer Crne Gore: Manjinska vlada je prevara

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je danas da je ideja o formiranju manjinske vlade koju je predložio Gradjanski pokret URA prevara i dodao da su vanredni izbori u maju najpošteniji izlazak iz krize.

URA je juče predstavila model manjinske vlade bez Demokratskog fronta i Demokratske partije socijalista, a na to su najoštrije reagovali iz Demoktatske Crne Gore Alekse Bečića ističući da neće podržati taj koncept i najavljujući moguće proteste.

„Politička situacija u Crnoj Gori je turbulentna. Ta turbulencija je rezultat odnosa pojedinih političkih lidera koji misle da čitav svet zavisi od njih“, ocenio je Krivokapić na konferenciji za medije.

On je rekao da je predlog o manjinskoj vladi za njega veliko iznenadenje.

„Gradjani su 30. avgusta imali referendumsko pitanje koje se odnosilo na to da li su za nastavak korumpiranog režima ili ne, i vrlo jasno su poslali poruku da neće više da žive u hibridnom režimu“, naveo je Krivokapić.

Kako je rekao, davno je dao predlog za izlazak iz ove situacije, ali nije realizovan „zbog opstrukcije onih koji manjinskom vladom žele da preobraze Crnu Goru“.

„Ova Vlada je bila uspešna, ali imamo drugi put sa onima sa kojima nikada ne bih putovao. Ako je to izbor Crne Gore onda su jedina dva rešenja da se u okviru postojeće vlade traži način unapredjenja rada vlade uvažavajući unutrašnji i medjunarodni kontekst, a najpošteniji način rešavanja situacije su vanredni parlamentarni izbori u maju sa lokalnim izborima, ali ne da se neko krije iza neke liste, nego ako je moguće sa nekim otvorenim listama“, istakao je Krivokapić.

Na pitanje hoće li pokrenuti postupak razrešenja potpredsednika Vlade Dritana Abazovića odgovorio je da je Vlada pored svih atributa imala najvažniji – etički.

„Ne mogu da shvatim da neko može da kaže: ‘Imaću probu sa manjinskom vladom, a ako to ne uspe ostajem do 2024.’. Zamislimo to ovako, imam ljubavnicu i kažem ženi: ‘Hajde da vidimo kako će mi biti s njom, pa ako ne uspe mogu da se vratim'“, naveo je Krivokapić i dodao da treba sačekati da „bura prodje“.

Odgovarajući da li će ubrzati proces formiranja svoje partije kazao je da o tome ne razmišlja.

Krivokapić: Spreman sam da potpišem Temeljni ugovor

Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić izjavio je danas da je njegov odgovor o sadržini Temeljnog ugovora na pismo patrijarha Porfirija dostavljen Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve (SPC) i da je spreman da ga potpiše.

„Potpisivanje ugovora zavisi od dobre volje dve strane, aktuelne, legitimne Vlade, i SPC koju predstavlja njegova svetost Patrijarh Porfirije“, naglasio je Krivokapić.

On je kazao da je njegov odgovor o sadržini Temeljnog ugovora dostavljen Patrijaršiji SPC juče, i dodao da ne razume zašto se oko tog pitanja stvara „začudjujuća atmosfera“.

Kako je rekao ta atmosfera stvara se verovatno pod uticajem „odredjenih političkih analitičara koji su naručeni, istrošenih istoričara i političara koji misle da sve mogu, i rezultirala je time da bi se moglo pomisliti da premijer neće potpisati taj ugovor“.

„Ovih dana očekujem razrešenje i tog problema, on se politički definiše i zabrinjava me svaki put kad čujem da je politička stabilnost ili nestabilnost uzrok nepotpisivanja. To ne zavisi od ni od koga sem od legitimne, aktuelne Vlade i SPC“, kazao je Krivokapić.

On je dodao da u Vladinom stavu nema nema ništa sporno i da se radi o pitanjima koje bi bilo koji gradjanin prihvatio.

„To je moj stav, spremni smo da na zadovoljstvo jedne i druge strane potpišemo što pre taj ugovor“, kazao je on.

(Beta)

