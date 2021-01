Preminula Selma iz čuvene pesme „Bijelog dugmeta“ (video)

Selma Borić, žena koja je opevana u pesmi Bijelog dugmeta, preminula je u 92. godini. Vest o njenoj smrti na Fejsbuku je objavio Željko Bebek, koji je postavio fotografiju sa Selmom s proslave njenog 90. rođendana u avgustu 2019. godine.

… putuj Selma … 🙏 pocivaj u miru Bozjem 🙏❤️ Posted by Zeljko Bebek on Friday, January 29, 2021

“Putuj, Selma. Počivaj u miru Božjem”, napisao je Bebek.

Selma Borić više je puta govorila o svom prijateljstvu s Vladom Dijakom, koji je autor kultnih stihova pesme koju je komponovao Goran Bregović.

“Imala sam tad 16 godina. Ja sam ležala s curama na travi, a Vlado je s dečkima ležao nasuprot. Čupkao je travu i stalno me pogledavao. Izgleda da se odmah zainteresovao za mene, a kasnije smo se sretali na korzu. Jednom me sreo s koferom, pa mi je nosio kofer. Išli smo na stanicu i onda mi je pomogao da uđem u voz. U tom je vozu bio polupan prozor, a on mi je onda rekao: ‘Selma, ne naginji se kroz prozor’”, ispričala je Selma kad je pre nekoliko godina gostovala u HRT-ovoj emisiji Osmi kat.

Tom prilikom je priznala da ovu pesmu jako voli, ali da joj u početku niko nije verovao da je pesma posvećena njoj. Vlado nikad nije Selmi priznao da je zaljubljen u nju, već je za njom patio četiri godine.

“On se nikad nije izjasnio, samo me je gledao”, rekla je Selma tom prilikom, slegnuvši ramenima.

Selma je rođena u Zenici, a do smrti je živela u Zagrebu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.