Prijavio da mu je ukraden novčanik sa 10.000 evra, a snimak otkrio pravu istinu

Mostarac T. T. (53) prijavio je u utorak uveče policiji da mu je ukraden novčanik u kojem se nalazilo čak 10.000 evra i kreditne kartice. Srećom, njegova agonija trajala je svega nekoliko sati.

Njegov novčanik je, naime, tokom jučerašnjeg dana, kako je to potvrđeno u Policijskoj upravi Mostar, pronađen u kontejneru i to sa celokupnim iznosom i svim dokumentima, piše Avaz. On je policiji u utorak u 21.30 prijavio krađu, rekavši im da je dva sata ranije bio u sportskoj kladionici u naselju Buna, južno od Mostara te je pretpostavljao da mu je u tom objektu nepoznata osoba ukrala novčanik.

Nakon prijave, policajci su pregledom snimaka video nadzora utvrdili da je on slučajno s pulta odgurnuo novčanik koji je upao u kantu za smeće, koju je radnica po završetku radnog vremena ispraznila u kontejner.

Na njegovu sreću, novčanik je pronađen pre pražnjenja kontejnera i odvoza smeća na deponiju.

