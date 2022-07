Protesti u Skoplju bez incidenata, za sutra najavljene blokade po celoj zemlji

Organizatori višednevnih demonstracija protiv francuskog predloga za ukidanje bugarskog veta za početak pregovora Severne Makedonije sa EU najavili su od sutra blokade širom zemlje.

Najavljeno je da će sutra od 13.00 na jedan sat biti blokirane četiri tačke u državi: bulevar pred Vladom Severne Makedonije, put Veles – Štip, regionalni put Strumica – Radoviš i na planinskom prelazu Pletvar magistrala koja od Prilepa vodi do autoputa „Prijateljstvo“, objavila je Televizija Telma.

Večernjih protesta u Skoplju, koji traju od subote svako veče, sutra i u prekosutra neće biti i biće nastavljeni u nedelju od 19.00.

Posle tri dana protesta koje su obeležili sukobi, večeras su protesti zbog francuskog predloga, koje podržava najveća makedonska opoziciona partija VMRO DPMNE, protekli mirno.

Lider te partije VMRO DPMNE Hristijan Mickoski na početku protesta ponovio je da njegovi poslanici u Sobranju neće podržati ustavne izmene za uvodjenje Bugara u Ustav Severne Makedonije, što je uslov iz francuskog predloga za otvaranje poglavlja.

„Neka makedonska javnost bude sigurna da šta god da se desi sa ovom nacionalnom izdajom i katastrofom koju spremaju Vlada SDSM i DUI, da VMRO DPMNE u Sobranju to neće prihvatiti. Za to je potrebno 80 poslanika, budite sigurni da nemaju tih 80 poslanika i to treba da bude jasno svima i u Makedoniji i van Makedonije“, istakao je Mickoski.

Lider makedonske opozicije je to rekao pred zgradom Vlade Severne Makedonije na početku šestih po redu demonstracija protiv francuskog predloga za uklanjanje bugarskog veta za otpočinjanje pristupnih pregovora njegove zemlje sa EU.

Prema izmenjenom francuskom predlogu, iza kojeg je stala cela EU, prva politička medjuvladina sednica sa Severnom Makedonijom bila bi održana nakon što Skoplje prihvati taj dokument, ali bi druga na kojoj bi bio pročitan Pregovarački okvir, bila organizovana tek nakon što u makedonski ustav budu uneti Bugari.

Mickoski koji je sa najbližim saradnicima predvodio protestnu šetnju od Vlade, pored Ministarstva pravde, do Sobranja Severne Makedonije pod motom „Ultimatumu ne, hvala“, pozvao je učesnike da ne nasedaju na provokacije nasilja na protestima.

„Hajde da kažemo veliko NE onima koji pokušavaju da kontaminiraju ovaj svenarodni, čisti protest“, rekao je Mickoski.

Više hiljada gradjana svake večeri od subote u Skoplju demonstrira protiv francuskog predloga, tražeći da ga makedonske vlasti odbace, jer smatraju da vodi bugarizaciji Severne Makedonije i njenih gradjana, kao i da sprečava evrointegracije njihove zemlje na duže vreme.

U završnom delu protesta pred Sobranjem Severne Makedonije bivši ambasador Ivica Bocevski je pozvao poslanike da ne podrže francuski predlog pregovaračkog okvira za Severnu Makedoniju koji je danas vlada Dimitra Kovačevskog poslala parlamentu da izglasa zaključak i preporuči vladi da li da ga prihvati ili odbije.

„Odavde želim da im kažem jednu stvar da je naša poslednja crvena linija Ustav i zato ću vas zamoliti da svi zajedno kažete lideru VMRO-DPMNE Hristijanu Mickoskom, Dimitru Apasijevu lideru levice, Ljupču Dimovskom lideru SPM (Socijalistička partije Makedonije), Ivanu Stoilkoviću lideru DPS (Demokratska partija Srba) da su oni i njihovi poslanici poslednji bastion makedonskog naroda i makedonske državnosti“, rekao je Bocevski.

Francuski predlog, koji je podržala cela EU, ranije su podržali koaliciona vlada SDSM i DUI, predsednik Severne Makedonije Stevo Pendarovski i opozicione albanske parlamentarne partije, naišao je na snažan otpor najveće opozicione partije VMRO DPMNE, velikog broja gradjana i relevantnih nevladinih organizacija koje se bave evrointegracijama.

Protivnici predloga, medju kojima i bivši ministar spoljnih poslova Nikola Dimitrov, koji je potpisao Prespanski dogovor sa Grčkom, smatraju da taj predlog znači ispunjenje bugarskih zahteva, izlazi iz principa EU i blokira pregovore Skoplja sa EU.

Početak pregovora EU sa Skopljem od novembra 2020. blokira bugarski veto zbog spora oko jezika i istorije, a Brisel je i napredak Tirane na putu ka EU vezao za napredak Severne Makedonije. Godinu ranije evropski put ove dve zemlje je blokirala Francuska, insistirajući na promeni metodologije pregovora.

(Beta)

