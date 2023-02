Pupovac: I Srbiji i Hrvatskoj su potrebni dobrosusedski odnosi

Srbiji su potrebni dobrosusedski odnosi, jer je to sastavni deo uspešnog puta u pristupanju Evropskoj uniji, izjavio je za subotički nedeljnik „Hrvatska riječ“ predsednik Srpskog narodnog vijeća, Milorad Pupovac, govoreći o novim odnosima koje grade Srbija i Hrvatska.

„Ali, i da nije Evropske unije, to bi bio interes Srbije, jer nikom pametnom ne može biti u interesu gomilati loše odnose sa susedima ili igrati samo na jednu kartu. Hrvatska, s druge strane, jeste postigla svoje strateške ciljeve, ali Hrvatska ima visoku ekonomsku razmenu sa Srbijom. Među prvih pet zemalja s kojima Hrvatska ima visoku razmenu je Srbija“, kazao je Pupovac u intervjuu.

Po njegovom mišljenju, efekti pomirenja videli su se već 6. januara kada su na proslavi pravoslavnog Badnjeg dana u Zagrebu bili ministar spoljnih poslova Ivica Daćič i ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov.

„Istovremeno su krenuli susreti: predsednik Vučić i premijer Plenković su se našli u Davosu i dugo razgovarali; na Velikom prelu u Subotici su se našli i razgovarali bilateralno šefovi diplomatije Gordan Grlić Radman i Ivica Dačić; i mi smo se našli, predstavnici Hrvata iz Srbije i Srba iz Hrvatske; 30. januara su se našli predstavnici Komisije za nestale osobe“, naveo je Pupovac.

Dodao je da su na subotičkom sastanku s Grlićem Radmanom dogovorene konkretne mere kako dalje i ko će pripremati sledeći bilateralni susret i to u punom formatu.

„I naravno, konkretne teme su prepoznate, koje se tiču otvorenih pitanja nestalih, ratnih zločina, komemorativnih praksi, granica, ali i bilateralne saradnje i evropskih perpsektiva. U toj bilateralnoj saradnji je pitanje niza stvari koje se tiču infrastrukture, saobraćaja, nauke i univerziteta, čitav niz veoma važnih i praktičnih tema od interesa za dve zemlje“, kazao je Pupovac.

Ulazak Tomislava Žigmanova u Vladu Ane Brnabić Pupovac je ocenio kao dobar i koristan potez.

„Dakle, veliko je to postignuće Žigmanova, koji do sada to obavlja, ne samo prema mojoj oceni, nego i prema oceni respektabilnih mišljenja i u Hrvatskoj i u Srbiji, na veoma, veoma dobar način i u tome vidim šanse u prvom redu za hrvatski narod u Srbiji“, istakao je on.

„Vidim i šanse za mnoga dostignuća u odnosima Hrvatske i Srbije koja ne trebaju biti euforična, koja ne trebaju biti manifestativna, nego trebaju biti što je moguće više konkretna, što je moguće više temeljita i dugoročno održiva“, kazao je Pupovac.

(Beta)

