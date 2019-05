Pupovac: Očekujemo zapažen rezultat

ZAGREB – NOSILAC KANDIDATSKE LISTE Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S) I PREDSEDNIK TE STRANKE Milorad Pupovac, izjavio je danas da je stranka imala zapaženu kampanju i da će imati zapažen rezultat na izborima za Evropski parlament.

Pupovac ističe da će u slučaju ulaska u Evropski parlament prvo tražiti saveznike za promenu stanja u Hrvatskoj i Evropi.

„Naše poruke su bile jasne do sada. I Hrvatska je postala društvo nejednakosti, postala je društvo nazadnjaštva i Evropa postaje prostor nejednakosti i postaje društvo u kojem nazadne ideje počinju da dominiraju. Sve to smatram opasnošću i po Hrvatsku i po Evropu i prvo ćemo potražiti saveznike kako da menjamo to i u Hrvatskoj i u Evropi“, rekao je Pupovac nakon glasanja.

On naglašava da je važno da građani danas izađu na izbore kako se politika ne bi prepustila onima koje naziva „prodavačima magle“, a da politika populizma može da „završi u katastrofi“.

Zato je važno da ljudi izađu na izbore, a važno je da izađu na izbore i zbog toga što u Evropskoj uniji dobar deo odluka, sudbine nas građana Republike Hrvatske, zavisi od toga kako se i na koji način odlučuje u Evropskoj uniji. kazao je Pupovac.

Ističe da kampanja SDS S nije bila naročito stimulativna da bi građani izašli u što većem broju, ali očekuje da stranke koje su imale sličnu organizaciju, urade sve što je moguće da povećaju izlaznost, kako bi se povratilo poverenje u izborni proces i smisao izbora.

„Da se izbori ne svedu samo na biranje rijaliti šoua na televiziji, da se izbori ne svedu samo na to koje će zvezda više odgovarati mom ukusu ili ne. Vreme je da počnemo da obavljamo smisao političkih izbora i političkog izbora i u našoj zemlji i u celoj Evropi“, rekao je Pupovac.

Očekuje da će izlaznost srpske manjine u Hrvatskoj biti iznad proseka opšteg hrvatskog biračkog tela.

(Tanjug)