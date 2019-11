Pupovac: Sudbina nestalih jednako vazna i za Hrvate i za Srbe

VUKOVAR – Delegacija srpske zajednice u Hrvatskoj danas je u Vukovaru položila vence za stradale u ratu 1991-1995. godine, a predsednik SDŠ-a i zastupnik u Saboru Milorad Pupovac je rekao da je sudbina nestalih jednako važna i za Hrvate i za Srbe.

Kako stoji u saopštenju Srpskog narodnog veća (SNV), delegacija je položila vence u Dunav kod Veslačkog kluba i na spomen-obeležje na Ovčari.

Pupovac je, kao i prošle godine, u Vukovar došao uoči obeležavanja Dana sećanja na žrtvu Vukovara, a sa njim su bili predsednik SNV Boris Milošević, predsednica Udruženja „Protiv zaborava“ i predstavnici srpskih manjinskih veća.

„Danas smo u ime SNV-a, Udruženja žrtava porodica nestalih i ubijenih Srba „Protiv zaborava“ te srpskih manjinskih veća s područja Vukovarsko-sremske i Osječko-baranjske županije prvo položili venac u Dunav za Srbe koji stradali i ubijeni pred početak sukoba, zatim za ranjene, bolesne i zaposlene vukovarske bolnice koji su zarobljeni, a potom ubijeni na lokalitetu Ovčara, a ovde u crkvi Svetog oca Nikolaja zapalili smo sveće za sve žrtve, ljude koji su stradali u ratnom razdoblju u gradu Vukovaru i okolini“, rekao je Pupovac.

Na novinarsko pitanje da je li spreman na dijalog s gradonačelnikom Vukovara Ivanom Penavom koji proziva hrvatske institucije da nedovoljno procesuiraju ratne zločine i da se ne zna dovoljno o nestalima, Pupovac je rekao da je to posao državnih institucija.

„Svako od nas može reći ono što eventualno zna da pomogne tim institucijama da rade. Svako od nas može imati i očekivanja da bolje i brže urade taj posao, ali ne može raditi umesto tih institucija. Ni mi Srbi ne možemo zameniti hrvatsku policiju niti hrvatsko pravosuđe kad su posredi stradali Srbi u Vukovaru za šta do sada niko nije odgovarao“, rekao je Pupovac dodajući da s Penavom i drugim ljudima u politici može voditi dijalog kako stvoriti pretpostavke da državne institucije što je moguće bolje rade.

„Posebno možemo voditi dijalog o tome kako da pomognemo da između Hrvatske i Srbije se uspostavi dijalog o sudbini nestalih i onih koji su stradali ovde, kao i o tome kako da se obnovi saradnja u procesuiranju ratnih zločina između Hrvatske i Srbije koja je zaustavljena pre 5-6 godina. To smatramo svojom obavezom i to smo radili sa svim hrvatskim političarima koji su za to pokazivali interes“, naglasio je Pupovac.

On je rekao da je u ovom trenutku sudbina nestalih jednako važna i za Hrvate i za Srbe, za žrtve hrvatske i žrtve srpske nacionalnosti.

„Za Hrvate i Srbe, za Hrvatsku i Srbiju je važno da to poglavlje, strašno i dramatično u međusobnim odnosima, pokušaju da zatvore na bolji način nego što je to bilo do sada. Mi smo, naravno, spremni u tome da pomognemo i ulažemo napore u tom pogledu, ali politički odnosi kakvi postoje i unutar zemalja i među zemljama neretko predstavljaju ozbiljnu prepreku za to“.

Pupovac je komentarisao izjavu Ljiljane Alvir koja tvrdi da SDŠ nije pokazao inicijativu da pomogne u razrešavanju sudbine nestalih.

„Nisam od ljudi koji napadaju druge zbog toga što rade ili zbog toga što ne rade, pa neću prihvatiti ni da SDŠ i ja budemo dežurni jarac za to što neko ne radi i nije voljan da radi. Prema tome, to što radimo znaju državne institucije, znaju ljudi koji su ovlašćeni da to znaju, a podnošenje računa svima i svakome u ovom društvu – po logici Srbi ništa ne rade da se utvrde zločini nad Hrvatima sasvim sigurno nije logika koja je dobra i koju možemo slediti. Ne sledimo je ni u žrtvama srpske nacionalnosti, pa je ne možemo slediti ni u slučaju žrtava hrvatske nacionalnosti. Možemo je slediti samo po logici zajedničkog delovanja i zajedničkog napora“, kazao je Pupovac, navodi se u saopštenju.

On je rekao da u Vukovar nije došao da ga neko proziva, niti da on bilo koga proziva, već da pokaže poštovanje prema žrtvama.

„Žrtve bezumlja, žrtve mržnje – te žrtve ne smeju biti motiv za obnavljanje bezumlja i mržnje kao što se neretko događa“, ukazao je.

Kada je reč o izjavi Miroslava Škora da se njegov pradeda borio pod pozdravom „Za dom, spremni“, Pupovac je rekao da je kandidat za predsednika Hrvatske izgovorio i teže stvari.

„Dakle, izgovorio je da bi prekopao Jasenovac. Za nas su današnji i sutrašnji dan, svaki od ovih dana dan u kojem treba da manifestujemo pijetet prema žrtvama ovoga grada, ali isto tako i prema svim žrtvama na drugim mestima i u drugim vremenima”, rekao je Pupovac i dodao da iz poštovanja prema tim žrtvama neće da govori o tome.

(Tanjug)