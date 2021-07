Pupovac: Učiniću sve da se ustaški pozdrav zabrani

SRB – Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S) Milorad Pupovac poručio je danas u Srbu prilikom obeležavanja 80. godišnjice podizanja ustanka u Hrvatskoj u Drugom svetskom ratu, da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se zabrane ustaški pozdrav „Za dom spremni“ (ZDS) i ustaški simboli.

„Ne okupljamo se u Srbu samo zato da bismo obeležili ustanak i odbranu golog života 1941. godine, nego i da obeležimo najveće postignuće tog vremena, a to je da su se Lika i Dalmacija ujedinili zajedno s ostalim krajevima, kao i da su se Hrvati i Srbi ujedinili oko ideje zajedničke slobode. I danas nam treba slicna ideja zbog onih koji ne biraju takvu mogućnost zajedništva, a koji u velikoj meri još uvek utiču na ponašanje, odluke i svest ljudi u našoj zemlji“, izjavio je Pupovac.

On je podsetio u kakvim su okolnostima ljudi podigli ustanak, najprije u šumi Brezovica kraj Siska, a onda i pod vođstvom Vasilja Gaćeše u Banskom Grabovcu, te potom u Lici.

„Vatra otpora nastavila je goreti i nije se ugasila, nego se širila ovim krajem, kao i susednom Bosanskom krajinom“, rekao je Pupovac.

„Ovi ustanici mogli su ići i levo, ali mogli su ići i desno, mogli su povesti narod u četnike, a mogli su i u partizane. Bilo je i onih koji su hteli na četničku stranu, ali ovi nisu, nego su ih odveli na pobedničku, partizansku“, rekao je Pupovac.

Istakao je da to govori zbog onih koji danas tvrde da je ovo bio drugačiji ustanak nego što je bio.

„Bio je to ustanak protiv ustaša, nacista i fašista, bio je to najpre ustanak za vlastiti život, a nakon toga protiv okupacije i kvislinga te za drugačiju, pravednu državu i odnose među narodima. Ako to vredi u većini Evrope, zašto to ne vredi kod nas? Ako te vrednosti vrede u većini današnje Evrope, zašto ne vrede kod nas? Zašto oni koji predstavljaju poražene snage imaju isti tretman kao i mi ovde?“, naveo je Pupovac.

On je upitao zašto ovakvi skupovi moraju biti održavani pod jakim policijskim snagama.

„Znam odgovor, a znate ga i vi. Moramo ga podeliti, jer nismo svi isti. I nećemo biti“, kazao je Pupovac.

On se osvrnuo na izjavu bivšeg predsednika Hrvatske Stjepana Mesića koji je u Srbu upozorio na pokušaje istorijskog revizionizma, naglasivši da pozdrav ZDS treba zabraniti.

Komemoracija je ove godine prošla bez tzv. kontraprotesta Autohtone Hrvatske stranke prava a policija je zabranila lideru te stranke Draženu Keleminecu i njegovim neoustašama dolazak.

(Tanjug)

