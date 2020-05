Pupovac:Plenković nije bio sklon da zabrani „za dom spremni“

ZAGREB – Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDS S) Milorad Pupovac izjavio je da je sa odlazećim premijerom razgovarao o mogućnosti da ustaški pozdrav “za dom spremni” bude zakonom zabranjen u Hrvatskoj, ali da Andrej Plenković, kako kaže, nije bio sklon tome.

To jeste ustaški pozdrav i teško je, praktično nemoguće, pripisivati mu bilo koje drugo značenje nakon razdoblja ustaškog pokreta i teško je to pravdati činjenicom da su neke formacije za vreme rata u Hrvatskoj pozdravljale tim pozdravom i s obzirom na to da su kasnije priključene HV-u da time taj pozdrav više nije ustaški, kazao je Pupovac.

(Tanjug)

