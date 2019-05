Radmanović: Izetbegović bez konsultacija sazvao sednicu

SARAJEVO – Zamenik predsedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Nebojša Radmanović (SNSD) izjavio je danas da je predsedavajući Doma naroda Bakir Izetbegović sazvao današnju sednicu Zajedničkog kolegijuma oba doma, a da se uopšte nije konsultovao, kao i da je u dnevni red uvrstio tačke o kojima je nemoguće raspravljati.

„Kad smo mu to rekli on je bio iznenađen i za neodržavanje sednice optužuje druge“, rekao je Radmanović novinarima i dodao da on i Nikola Špirić (SNSD) nisu podržali predloženi dnevni red, prenosi RTRS.

Radmanović je naglasio da je suština priče da se u BiH dogovara po redu, odnosno da prvo bude formiran Savet ministara.

On je istakao da je dogovoren raspored snaga u Savetu ministara, ali da SDA neće to da realizuje i postavlja određene uslove svima.

„Dok oni budu postavljali uslove pod uticajem iz BiH ili van BiH to neće funkcionisati“, rekao je on.

(Tanjug)