Radovan Višković: „Ne može Izetbegović da odlučuje o NATO trupama“

BANJALUKA – Lider Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović ne može da odlučuje ni o Brčko distriktu, ni o NATO trupama, izjavio je danas predsednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković povodom poziva Izetbegovića da NATO i Eufor pojačaju prisustvo u BiH, posebno na području Brčko distrikta.

„Kakav NATO, kakve trupe, kakvo Brčko, kakav Bakir i ne odlučuje on o tome. Ne može on odlucivati ni o Brčkom, ni o NATO trupama, to može biti njegova muzička želja“, rekao je Višković, a prenosi RTRS.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.