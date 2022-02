Radunović: Stekli su se uslovi za početak blokade

PODGORICA – Poslanik Demokratskog fronta saopštio je danas da su se stekli uslovi da ovaj savez krene sa blokadom Crne Gore, nakon što je 49 poslanika zatražilo da sednica parlamenta, na kojoj bi se birao predsednik Skupštine, bude održana 1. marta.

Radunović je novinarima, nakon Kolegijuma predsednika Skupštine, rekao da za ostale poslanike to nije prihvatljivo, jer nije poznato ko bi bio kandidat za šefa parlamenta.

„Klub Demokratske partije socijalista (DPS), podržan od još nekoliko klubova, ukupno 49 poslanika, spremni su da se sednica, na kojoj bi bio izabran predsednik parlamenta i vodila rasprava o Zakonu o lokalnoj samoupravi, održi 1. marta“, kazao je Radunović.

On je naveo da su se stekli uslovi da DF pokrene mehanizam „blokadom protiv izdaje“, jer je, kako je rekao, među tih 49 poslanika bilo i pet poslanika Socijalističke narodne partije (SNP).

„Apelujem na kolege iz SNP-a da to ne dozvole, i da ostanu verni ljudima koji su ih glasali 30. avgusta 2020. godine. Vrlo brzo pokrećemo proces blokade, jer se ovo na ovaj način ne može završiti“, kazao je Radunović, preneo je portal RTCG.

On je rekao da ne zna šta će da odluči vršilac dužnosti predsednika Skupštine Strahinja Bulajić, ali da je, kako je naveo, siguran „da on nije za to da drži ruku DPS-u“.

„Bulajić neće vršiti opstrukciju da do avgusta ne zakazuje sednicu“, naveo je Radunović i dodao da je siguran da će sednica biti zakazana u razumnom roku.

(Tanjug)

