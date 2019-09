Rakočević: Izmena Ustava jedino rešenje za izbor VDT

PODGORICA – Izmena Ustava Crne Gore jedino je moguće rešenje za izlaz iz blokade Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT), smatra kriminolog Velimir Rakočević.

Rakočević je za podgoričke Dnevne novine rekao da će te izmene morati da budu urađene u narednih godinu koliko može trajati v.d. stanje, jer aktuelni VDT Ivica Stanković, koji će nakon isteka mandata biti vršioc dužnosti, mora da ode u penziju.

Kako je pojasnio, trenutno rešenje za izbor VDT, za kojeg je potrebna dvotrećinska većina u Skupštini, neodrživo je i takvo izborno rešenje ne postoji ni u jednoj državi.

„Treba definitivno ići na promenu Ustava i to da se admandmanskim delovanjem traži prosta većina u Skupštini prilikom izbora VDT-a, ili pak da se predloži da, kao što je to u većini evropskih država slučaj, taj izbor vrši vlada“, kazao je Rakočević, preneo je portal RTCG.

Tako je, kazao je, u Sloveniji ili Češkoj gde vrhovnog tužioca, na predlog ministra pravde, bira vlada.

„Ili u Nemačkoj ili Holandiji, gde izbor vrhovnog tužioca vrši predsednik saveza države na predlog ministra pravde, dok se u Italiji to obavlja putem javnog konkursa“, kazao je Rakočević.

On je naveo da je cilj takvog predloga rešenja da se izbor VDT-a izmesti iz parlamenta, da to odradi vlada ili ako to nije prihvatljivo da bude varijanta proste većine u Skupštini.

„To je u skladu sa demokratskim principima, jer je veoma teško, gotovo nemoguće, bilo gde postići koncenzus dvotrećinske većine, pa postoji opasnost od blokade sistema, kao što je to trenutno kod nas“, upozorio je Rakočević.

Prema njegovim rečima, taj predlog, koji je bio u najboljoj nameri Venecijanske komisije, u praksi se pokazao kao pravni stub koji je doveo do blokade.

„Sada idemo sa privremenim rešenjem, odnosno uvodimo v.d. stanje koje takođe ne može dugo da traje, odnosno svega godinu. Za to vreme treba stvoriti pravne pretpostavke, da Skupština izglasa amandmane, ili da se dogovore da to ide u skladu sa zapadnom demokratijom, da vlada bira VDT-a. U svakom slučaju mora se naći rešenje, ali oba predviđaju menjanje Ustava“, naveo je Rakočević.

(Tanjug)