Rama sa Skupštine UN pozvao na priznanje Kosova

NJUJORK – Albanski premijer Edi Rama zatražio je u govoru pred Generalnom skupštinom UN da zemlje koje do sada nisu priznale samoproklamovanu nezavisnost Kosova to učine.

On tvrdi da je „suverenitet Kosova realnost koja traje 13 godina i koju svi treba da prihvate“.

Ocenio je i da Generalna skupština UN nikada neće biti potpuna bez tzv. Kosova, prenosi albanski portal Panorama.

„Ova velika Skupština nije i neće biti potpuna bez jedne od država našeg regiona, Republike Kosovo. Čuli ste me više puta da pozivam na priznanje nezavisnosti Kosova. To nije opsesija, to je poziv da se prepoznaju nove stvarnosti u srcu Evrope, na Zapadnom Balkanu, gde je uz pomoć međunarodne zajednice rođena nova država“, rekao je Rama.

On je izrazio uverenje da će „Srbija samo razboritošću uspeti da se oslobodi tereta prošlosti“.

On je rekao i da je podržao dijalog Beograda i Prištine „kao jedinu mogućnost koja će doneti uzajamno priznanje dve zemlje“.

