Rama za balkanski Šengen, Kurti za makro albanski Šengen

TIRANA – „Albanski Šengen“ ne može da postoji bez „balkanskog Šengena“, istakao je danas albanski premijer Edi Rama, u odgovoru na stav kosovskog premijera Aljbina Kurtija da je važniji „šengen“ između Albanije i tzv. Kosova od „mini Šengena“.

Rama se, na konferenciji za štampu posle susreta sa novim premijerom privremenih vlasti u Prištini založio za „mini Šengen“ na Zapadnom Balkanu, inicijativu koju su pokrenuli Srbija, Albanija i Severna Makedonija.

Kurti, međutim, kako prenosi prištinska „Koha“, želi „albanski Šengen“ i kaže da je današnji sastanak bio posvećen više „makro albanskom Šengenu“ nego „mini balkanskom Šengenu“.

Rama se založio za usaglašavanje i interakciju Tirane i Prištine u vezi Berlinskog procesa.

„Sa našom interakcijom imamo put koji je zatvoren svih godina do zajedničkog prostora između dve države, slobodno kretanje, i to ne samo roba. Do juče je to bilo nezamislivo, a uzrok toga nije samo Srbija“, kazao je on.

Rama je kazao da Srbija, niti druge zemlje ne mogu da se protive uklanjanju granica između Albanije i Kosova.

