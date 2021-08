Razgovor DF-a i Demokrata bi rešio političku krizu

PODGORICA – Funkcioner Ujedinjene Crne Gore (UCG) Goran Danilović smatra da je sada pravi trenutak za rekonstrukciju vlade i da tek ako to ne urodi plodom mogu da uslede vanredni parlamentarni izbori.

Danilović je za podgoričke Vijesti rekao da bi sastanak između Demokrata i Demokratskog fronta (DF) otkočio procese i rešio ovu političku krizu.

Sastanak je tražio jedan od lidera DF-a Milan Knežević, da bi sa Demokratama, pre novog sastanka većine, rešili sporna pitanja.

„Saopštio sam da nam je to obaveza i da sam spreman ponovo da iniciram susret, ali, istovremeno, i da ću sačekati do 20. avgusta s nadom da će do tada uslediti međusobna komunikacija velikih političkih subjekata“, rekao je Danilović.

Uveren da je razgovor predstavnika DF-a i Demokrata rešenje, Danilović kaže da treba sačekati i da je siguran da bi nakon toga tri pobedničke koalicije lako i u rekordno kratkom roku rešile sve nesuglasice.

„Nadam se da bismo tako zaista praznično dočekali 30. avgust i samo verifikovali novi sporazum prihvatljiv i obavezujući za sve“, kaže Danilović.

Smatra da se treba vratiti na početak svađe i da treba, kako kaže, razvezati čvor političkog sukoba.

Sve potom bi bilo rešavano u hodu, kaže Danilović i ističe da je suština zastoja u prekinutoj vezi između većine i izabrane vlade.

„Svako od nas, bez obzira na broj mandata, čak i oni koji imaju samo po jedan, mogao bi nadigrati onoga drugoga ako vlada pristaje da se njome manipuliše i da služi za unutarstranačke tuče. To je, međutim, siguran put u politički ponor i za većinu i za vladu“, naveo je Danilović.

(Tanjug)

