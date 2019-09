Regionalna trka: Mađarska vojna flota prva, Srbija i Hrvatska napreduju

Srbija i Hrvatska su poslednjih godina jačale svoju vojnu flotu u vazduhu, ali po opremljenosti i dalje prednjači Mađarska. Severni sused Srbije raspolaže najsavremenijim i najmlađim borbenim avionima u okruženju.

Zanimljivo je da Albanija i BiH uopšte nemaju naoružane letelice, dok Makedonija i Crna Gora imaju samo helikoptere, piše „Blic“.

Srbija poslednjih godina obnavlja i modernizuje svoje borbene letelice, a nabavlja i nove helikoptere.

„Srbija ima 10 MiG-29 od kojih jedan MiG-29A, tri MiG-29B, 3 MiG-29 9.13, dva dvoseda MiG-29UB 9.51 i jedan dvosed MiG-29UB 9.51B. U planu je modernizacija. Očekuju se još cetiri aviona 9.13 iz Belorusije koji će takođe biti modernizovani“, kaže za „Blic“ Živojin Banković iz vazduhoplovnog sajta „Tango Six“

On dodaje da je trenutno aktivno 10 jurišnika „Orao“, od ukupno 16, i da je u toku projekat modernizacije na „Orao 2.0“.

„Vreme će pokaztati da li će se to u potpunosti ili uopšte realizovati. Što se tiče školsko-borbenih G-4 u resursu je sedam do osam aviona (od ukupno 20, manji deo nije za borbenu upotrebu), a planirana je i modernizacija sa sistemima koji će se primeniti na “Orlu 2.0“, ali ne u obimu kao kod “Orla““, ističe Banković.

Kako kaže, od helikoptera možemo naoružati dva srednja transportna Mi-8T i dva Mi-17V-5.

„Tu je i oko osam lakih borbenih helikoptera GAMA (Gazela-Maljutka), imamo ih ukupno 27, deo se koristi kao razoružan, ostali neaktivni. U narednih nekoliko meseci ocekuje se dolazak još tri naoružana Mi-17V-5, cetiri H145M od kojih tri u borbenoj konfiguraciji i četiri desantno-jurišna helikoptera Mi-35M“, naglašava Banković.

On dodaje da je logično da države EU u regionu imaju najbogatiju, odnosno najopremljeniju vojsku.

„Mađarska trenutno ima najsavremenije i najmlađe borbene avione u okruženju i to 14 švedskih višenamenskih borbenih aviona SAAB JAS-39 C i D (12 jednoseda JAS-39C i dva dvoseda JAS-39D). Ima i osam u Rusiji sveže remontovanih desantno-jurišnih helikoptera Mi-24, od toga šest Mi-24P i dva Mi-24V. Takođe, oni mogu naoružati i pet ruskih srednjih transportnih helikoptera Mi-17“, naglašava Banković.

On navodi da i Rumunija ima raznovrsnu flotu borbenih letelica.

„Rumunija je za sada nabavila 12 polovnih americkih višenamenskih borbenih aviona F-16AM i BM (devet jednoseda AM i tri dvoseda BM). Pošto su modernizovani na nivo MLU 5.2R odgovaraju novijim verzijama F-16C i D Blok 50/52. Pored toga još uvek koriste sovjetske MiG-ove 21 koji su prošli kroz obimnu modernizaciju tako da se moce reci da su i danas savremeni. Tu su i školsko borbeni avioni IAR-99 Šoim (klasa našeg G-4 Super Galeb) i to osam u standardnoj verziji i 10 modernizovanih. U upotrebi je 19 jednoseda MiG-21 LanceR C i osam dvoseda LanceR B. Od helikoptera tu je 20 transportno-borbenih helikoptera IAR-330L SOCAT koje su takođe kao i MiG-ove 21 modernizovali Izraelci“, precizira Banković.

Kako navodi Banković, u Bugarskoj pola migova ne leti, dok Hrvatska muku muči sa remontom.

„Hrvatska poseduje 12 sovjetskih lovaca-presretaca MiG-21 od kojih osam jednoseda MiG-21bis i cetiri dvoseda UM. Međutim, usled problema sa remontom u Ukrajini, četiri jednoseda uopšte ne lete. Treba napomenuti da dvosedi imaju vrlo ograničene i skromne borbene mogućnosti. Što se tice borbenih helikoptera tu je 16 izviđačko-borbenih OH-58D(R) “Kiowa Warrior“, od kojih trenutno, zbog manjka kadra, može borbeno da se upotrebi četiri do osam helikoptera. Takođe, može se naoružati i 10 transportno-jurišnih helikoptera Mi-171Š“, zaključuje Banković.

(Tanjug)