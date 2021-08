Rodić: Sećanje na tragediju Srba u Oluji obavezuje sve nas

BEČ – Sećanje na najveću tragediju, etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj, obavezuje sve nas da uvek pamtimo i podstiče da radimo više i bolje, da se više nikada ne bi desilo da kao država, otadžbina svih Srba, ne budemo kadri da pružimo pomoć našem narodu, ma gde on živeo, istakao je ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić.

Rodić je podsetio da je u petak, 4. avgusta 1995. u ranim jutarnjim satima započeo najveći egzodus nakon Drugog svetskog rata, koji je sprovela novoosnvana hrvatska država na delu svoje teritorije, na kojem su oduvek živeli njeni građani Srbi.

Podsetio je da su vojne i policijske snage hrvatske države izvršile brutalan napad na teritoriju tadašnje Republike Srpske Krajine, u čemu su im pomagali pripadnici koje su trenirali instruktori NATO-a,

Egzodus koji Evropa nije videla od Drugog svetskog rata na svojoj teritoriji, imao je za posledicu nasilno proterivanje preko četvrt miliona Srba iz hrvatske države.

Rodić je ukazao i da je operacija „Oluja“ u prvostepenoj presudi Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju ocenjena kao udruženi zločinački poduhvat sa ciljem trajnog i prisilnog proterivanja Srba iz RSK i Hrvatske, ali da je takva kvalifikacija izostala u postupku po žalbi koji se odvijao bez prisustva javnosti u tom sudu.

Rodić je poručio da Srbija i RS, svi građani, nikada neće zaboraviti stradanje svojih sunarodnika, jer se do danas, ni posle 26 godina, još uvek ne zna sudbina 1.853 Srba koji su u ovoj zločinačkoj akciji nestali.

Podseća da je u akciji uništeno više od 25.000 kuća, domova Srba u kojima su živeli još od vremena kada je Austrija stvarala srpsku Krajinu.

„Sećanje na najveću tragediju koja je po etničkom osnovu sprovedena obavezuje nas na sećanje, na večno pamćenje i podsticanje da radimo još više i bolje, da se više nikada ne bi desilo da kao država, Srbija, kao otadžbina svih Srba, ne budemo kadri da pružimo pomoć našem narodu ma gde on živeo“, istakao je ambasador Rodić.

I to, kako kaže, na isti način kao što to čine veliki i moćni, ali rukovođeni istim principom – briga o svakom svom građaninu, ma gde on bio.

„Zato je i Srbija danas prepoznatljiva, u Evropi i svetu, po rezultatima koji zadiviljuju u ekonomskom smislu, u zapošljavanju, po miru koji vlada na ulicama i po finansijskoj stabilnosti koja iz dana u dan privlači investitore iz celog sveta“, rekao je Rodić.

(Tanjug)

